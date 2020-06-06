Ученые из Оксфорда доказали бесполезность «чудодейственного» средства Трампа в борьбе с коронавирусом

Вадим Карасев

Ученые Оксфордского университета провели рандомизированные исследования, доказавшие неэффективность препарата от коронавирусной инфекции, который рекламировал Дональд Трамп. Об этом пишет «The Guardian».

Выводы, сделанные экспертами в отношении данного препарата, коротко озвучил профессор Мартин Лэндрэй: «Это не работает». Ученый посоветовал больным, если их госпитализируют, не принимать это средство, так как оно не действует против Covid-19.

«Волшебный» препарат разрешили к применению в ряде стран мира после одобрения его французскими медиками. Президент США также заявил, что принимает его лично для защиты от вируса и посоветовал использовать при лечении больных.

Ранее авторы исследования «Восстановление», опубликованного в журнале «Ланцет», пришли к выводу, что гидроксихлорохин повышает у больных коронавирусом вероятность смерти. Но затем отозвали свои данные.

Профессор Лэндрэй отметил, что теперь можно поставить окончательную точку в истории с гидроксихлорохином из-за его бесполезности.

Ученые надеются, что теперь и ВОЗ, рекомендовавшая препарат к использованию, изменит свою позицию.

Напомним, гидроксихлорохин – противомалярийное средство, имеющее массу побочных эффектов и противопоказаний. Правительство ранее разрешило применять его и в России.

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