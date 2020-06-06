Умер актер Михаил Кокшенов

Вадим Карасев

Сердце талантливого актера и режиссера Михаила Кокшенова остановилось вечером 4 июня в одном из реабилитационных центров Подмосковья. Информацию о смерти подтвердила супруга актера Наталья Лепехина, которая ухаживала за мужем последние два года во время тяжелой болезни, пишет "Газета.ру".

Фильмография Михаила Кокшенова насчитывает более 100 фильмов, где он выступил в качестве актера эпизодических ролей. Он запомнился зрителям как наивный деревенский простак, попадающий в забавные ситуации. Михаил Кокшенов хотел избавиться от амплуа. В начале 90-ых годов он самостоятельно режиссировал так называемые коммерческие комедии, а в 2000-е годы снялся в серии рекламных роликов о ремонте бытовой технике, куда привнес юмористическую нотку.

В этом году Михаилу Кокшенову должно было исполнится 84 года.

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