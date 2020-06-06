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Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон

Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт ГлисонФото: Википедия

В США умерла актриса Мэри Пэт Глисон. Об этом сообщает издание Variety.

По данным менеджера актрисы, причиной смерти стал рак. Глисон было 70 лет.

Мэри Пэт Глисон начала свою карьеру в 1982 году и снялась более чем в 160 фильмах и сериалах, среди которых «Друзья», «Менталист», «Отчаянные домохозяйки», «Анатомия страсти», а также картины «Основной инстинкт», «Невыносимая жестокость», «История Золушки» и «Брюс Всемогущий».

В 1986 году актриса получила награду Daytime Emmy Awards как соавтор сценария к сериалу «Путеводный свет».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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