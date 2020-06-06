Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию

Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию

Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию

В Москве 65 058 человек подали заявки на участие в электронном голосовании по изменениям в Конституцию. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

Проголосовать онлайн смогут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru. 

Запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Данные о результатах проверки заявки появятся в личном кабинете и будут отправлены на электронную почту. Также придет СМС-сообщение за день до начала голосования — 24 июня.

Напомним, для жителей Москвы электронное голосование начнется в 10:00 25 июня на специальном портале и продлится до 20:00 30 июня. 

Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. 

Получить доступ к бюллетеню удастся только после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Крайний срок - до 19:59 30 июня.


# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

США готовы помочь России в ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске
США готовы помочь России в ликвидации разлива нефтепродуктов в
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда ходили Лопырева, Цейтлина, Бондарчук и другие в 2009 году
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Раскрыта профессия с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии
Раскрыта профессия с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном
Собчак «поддержала» протесты в США песней «Убили негра»
Собчак «поддержала» протесты в США песней «Убили негра»
Сделке быть. ОПЕК продлевает сокращение добычи нефти до конца июля
Сделке быть. ОПЕК продлевает сокращение добычи нефти до конца июля
Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
«Заговор» против больного Пашиняна: критику Царукяна приравняли к госизмене
«Заговор» против больного Пашиняна: критику Царукяна приравняли
Власть навязывает Грузии роль «козла отпущения» — Гурам Николаишвили
Власть навязывает Грузии роль «козла отпущения» — Гурам Николаишвили
В России ответили на обвинения в поддержке беспорядков в США
В России ответили на обвинения в поддержке беспорядков в США

Топ на сегодня

Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно проверить
Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах
МИД назвало провокацией высылку из Чехии российских дипломатов
МИД назвало провокацией высылку из Чехии российских дипломатов
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия урагана
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия

Еще по теме

Более 65 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам
Михеева: заявки на участие в голосовании по поправкам в Конституцию в качестве наблюдателей подали уже 128 тыс. человек.
Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней
ЦИК рассчитывает выйти на новый этап развития дистанционного голосования