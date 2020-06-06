Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию

Вадим Карасев

В Москве 65 058 человек подали заявки на участие в электронном голосовании по изменениям в Конституцию. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

Проголосовать онлайн смогут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru.



Запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Данные о результатах проверки заявки появятся в личном кабинете и будут отправлены на электронную почту. Также придет СМС-сообщение за день до начала голосования — 24 июня.

Напомним, для жителей Москвы электронное голосование начнется в 10:00 25 июня на специальном портале и продлится до 20:00 30 июня.

Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня.

Получить доступ к бюллетеню удастся только после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Крайний срок - до 19:59 30 июня.



