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В Мехико протесты против действий полиции закончились погромами

В Мехико протесты против действий полиции закончились погромами
РИА Новости. Протестные акции в столице Мексики переросли в погромы — манифестанты бросали в посольство США коктейли Молотова, били витрины и забросали камнями представительство штата Халиско.


"Работа полиции контролируется с тем, чтобы избежать репрессивных действий. Мы против полицейских злоупотреблений и любого рода репрессий, но также верим в мирный характер протестных акций", — сказала мэр столицы Клаудиа Шейнбаум, общаясь с прессой после погромов в центре города.

Группы протестующих из нескольких десятков человек атаковали в пятницу здание американского посольства. По информации местных СМИ, укрывшимся внутри сотрудникам диппредставительства приходилось при помощи огнетушителей сбивать пламя от коктейлей Молотова, манифестанты расписали и попытались сломать ограду посольства, после чего направились в сторону представительства штата Халиско.


По пути следования люди в капюшонах с анархистской символикой громили витрины и автобусные остановки, разграбили продуктовый магазин и напали на следующих за ними журналистов, после чего расписали и забросали камнями здание представительства Халиско.

# В мире
По материалам: ria.ru

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