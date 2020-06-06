В Мехико протесты против действий полиции закончились погромами

Анастасия Иванова

Протестные акции в столице Мексики переросли в погромы — манифестанты бросали в посольство США коктейли Молотова, били витрины и забросали камнями представительство штата Халиско.





"Работа полиции контролируется с тем, чтобы избежать репрессивных действий. Мы против полицейских злоупотреблений и любого рода репрессий, но также верим в мирный характер протестных акций", — сказала мэр столицы Клаудиа Шейнбаум, общаясь с прессой после погромов в центре города.

Группы протестующих из нескольких десятков человек атаковали в пятницу здание американского посольства. По информации местных СМИ, укрывшимся внутри сотрудникам диппредставительства приходилось при помощи огнетушителей сбивать пламя от коктейлей Молотова, манифестанты расписали и попытались сломать ограду посольства, после чего направились в сторону представительства штата Халиско.

По пути следования люди в капюшонах с анархистской символикой громили витрины и автобусные остановки, разграбили продуктовый магазин и напали на следующих за ними журналистов, после чего расписали и забросали камнями здание представительства Халиско.