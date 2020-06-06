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В Москве 6 июня пройдет масштабная дезинфекция

В Москве 6 июня пройдет масштабная дезинфекция

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Москве в субботу, 6 июня, с целью профилактики распространения коронавируса нового типа пройдет масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств.

В мероприятии примут участие порядка 70 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства. Им предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

Также будет задействовано более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники и порядка 10 тысяч различных распылителей. В недоступных для техники местах работы будут выполняться комплексными бригадами вручную. 

При проведении мероприятия применяются дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, безопасные для здоровья людей и животных.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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