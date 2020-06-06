В Москве безработного обокрали на пять миллионов рублей
Сегодня, 11:14 Алексей Вольцев
В Москве пятеро неизвестных похитили почти пять миллионов рублей из квартиры безработного мужчины. Об этом сообщили Агентству городских новостей "Москва" в столичном главке МВД.
Инцидент произошел в доме на Погонном проезде. Под надуманным предлогом преступники вошли в квартиру, где и похитили часы Breitling и наличные деньги.
Материальный ущерб составил 4 миллиона 900 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Ведется розыск подозреваемых.
По материалам: ria.ru