Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России появилась новая мошенническая схема с пенсиями

В России появилась новая мошенническая схема с пенсиями

В России появилась новая мошенническая схема с пенсиямиФото: globallookpress.com

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о росте числа мошенников, которые навязывают своим жертвам некий перерасчет пенсий. Сумма «перерасчета» в среднем составляла 50 рублей, при этом за подачу заявления и юридическое сопровождение аферисты требовали от 20 до 90 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

Некоторые мошенники представлялись сотрудниками ПФР и убеждали пенсионеров в том, что им положена денежная выплата. Для зачисления средств они требовали указать номер счета или уплатить пошлину на стороннюю карту. Аферисты также рассылали СМС-оповещения от портала, маскирующегося под Госуслуги.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев призвал в любых подобных случаях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и не указывать на сайтах свои личные данные, включая номер счета или пароли из СМС-оповещений.

Ранее сообщалось, что в Приморье сотрудники фиктивных медцентров выманили у своих клиентов более 100 миллионов рублей. Не имея медицинского образования, они ставили местным жителям серьезные диагнозы и предлагали лечение. Жертвами аферистов, как правило, становились пенсионеры.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Отряд борьбы с жестокостью полиции появится в США: события ночи 6 июня
Отряд борьбы с жестокостью полиции появится в США: события ночи 6 июня
Комитет СФ обсудит ЧП в Норильске с участием профильных ведомств
Комитет СФ обсудит ЧП в Норильске с участием профильных ведомств
Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
В сети запустили высмеивающий убитого полицейским чернокожего флешмоб
В сети запустили высмеивающий убитого полицейским чернокожего флешмоб
Россия ответила на призыв «убраться» с Ближнего Востока
Россия ответила на призыв «убраться» с Ближнего Востока
В России появилась новая мошенническая схема с пенсиями
В России появилась новая мошенническая схема с пенсиями
Посольство в Чехии прокомментировало высылку двух сотрудников
Посольство в Чехии прокомментировало высылку двух сотрудников
Валерия рассказала о просьбе Шнурова помочь шоу-бизнесу
Валерия рассказала о просьбе Шнурова помочь шоу-бизнесу
"Пушкинский диктант" в шестой раз пройдет по всему миру
"Пушкинский диктант" в шестой раз пройдет по всему миру
Власти раздадут китайцам деньги на шоппинг и рестораны
Власти раздадут китайцам деньги на шоппинг и рестораны
Болсонару пригрозил выходом Бразилии из ВОЗ
Болсонару пригрозил выходом Бразилии из ВОЗ
Медик развеял популярный миф о жевательной резинке
Медик развеял популярный миф о жевательной резинке

Топ на сегодня

Песков: в Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием
Песков: в Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием
Мэр Нью-Йорка обещает защитить журналистов от полиции
Мэр Нью-Йорка обещает защитить журналистов от полиции
«Духовника Поклонской» заподозрили в экстремизме за отрицание коронавируса
«Духовника Поклонской» заподозрили в экстремизме за отрицание
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 июня
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 июня
Посол России в Минске напомнил, что в Крыму ждут белорусские товары
Посол России в Минске напомнил, что в Крыму ждут белорусские товары

Еще по теме

Раскрыта новая схема кражи данных банковских карт
Пенсионеров предупредили об опасных случаях, когда можно лишиться пенсии и накоплений
Задержаны подозреваемые в краже 12 млн рублей у пенсионеров
Мошенники начали выманивать деньги угрозами разослать видео с мастурбацией