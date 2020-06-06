В России появилась новая мошенническая схема с пенсиями

Вадим Карасев

Фото: globallookpress.com

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о росте числа мошенников, которые навязывают своим жертвам некий перерасчет пенсий. Сумма «перерасчета» в среднем составляла 50 рублей, при этом за подачу заявления и юридическое сопровождение аферисты требовали от 20 до 90 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

Некоторые мошенники представлялись сотрудниками ПФР и убеждали пенсионеров в том, что им положена денежная выплата. Для зачисления средств они требовали указать номер счета или уплатить пошлину на стороннюю карту. Аферисты также рассылали СМС-оповещения от портала, маскирующегося под Госуслуги.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев призвал в любых подобных случаях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и не указывать на сайтах свои личные данные, включая номер счета или пароли из СМС-оповещений.

Ранее сообщалось, что в Приморье сотрудники фиктивных медцентров выманили у своих клиентов более 100 миллионов рублей. Не имея медицинского образования, они ставили местным жителям серьезные диагнозы и предлагали лечение. Жертвами аферистов, как правило, становились пенсионеры.