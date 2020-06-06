В России уточнят правила промышленного лова рыбы

Алексей Вольцев

Правила осуществления промышленного рыболовства, добычи водных ресурсов во внутренних водах и прибрежного лова в России хотят уточнить. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний в весеннюю сессию.

Согласно Закону о рыболовстве, для добычи (вылова) на внутренних водах биоресурсов, общий допустимый улов по которым не устанавливается, необходимо иметь договор пользования рыболовным участком. То есть в акватории ловли эти участки обязательно должны быть. Однако правоприменительная практика показывает, что они утверждены не на всех внутренних водных объектах.

Вместе с тем, если при тех же условиях вести добычу видов водных биоресурсов вне рыболовных участков — необходим уже договор договора пользования водными биоресурсами, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Что приводит к созданию правовой коллизии.

Поэтому авторы законопроекта предлагают закрепить норму, согласно которой промышленное рыболовство необходимо осуществлять в определенном водном объекте на основании договора пользования рыболовными участками только в случае, если перечень рыболовных участков, утвержденный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, содержит рыболовные участки для промышленного рыболовства в этом внутреннем водном объекте. В противном случае этого не будет требоваться.

Кроме того, документ предполагает, что заявление об осуществлении вида рыболовства, осуществляемого в расчетном году, необходимо будет подавать только при выборе осуществления прибрежного рыболовства. А вот в случае осуществления в расчетном году промышленного рыболовства, компании делать этого не обязательно.

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