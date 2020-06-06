В российской соцсети раскрыли эмоции при просмотре фото из отпуска

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Пользователи российской социальной сети «Одноклассники» поделись эмоциями, которые они испытывают, пересматривая свои или чужие фотографии из прошлых путешествий. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру».

Исследование проводилось в мае 2020 года совместно с компанией ResearchMe. В опросе приняли участие 1068 российских пользователей, выборка релевантна всей аудитории соцсети в России.

Так, согласно результатам опроса, вопреки пандемии, россияне продолжают делиться материалами (фото и видео) из туристических мест — каждый второй пользователь встречает их у себя в ленте. Более половины опрошенных признались, что испытывают положительные эмоции при просмотре фотографий из прошлых отпусков и поездок друзей: воодушевление — 22 процента, радость — 19 процентов, восхищение — 16 процентов.

При этом 20 процентов россиян признались, что им тоскливо при просмотре чужих фотографий из путешествий, 15 процентов упомянули про раздражение и 8 процентов — про зависть. Особенно страдают от негативных эмоций женщины: 24 процента женщин против 15 процентов мужчин сказали про тоску и 10 процентов женщин против 5 процентов мужчин — про зависть.

69 процентов респондентов не изменили частоту просмотра своих фото из путешествий в этом году, 15 процентов стали чаще пересматривать кадры из прошлых отпусков, 16 процентов — реже. При этом чуть больше трети (37 процентов) респондентов во время самоизоляции делились своими фото или видео из прошлых путешествий в соцсетях. Мужчины в 1,3 раза чаще женщин делали посты с воспоминаниями из прошлогодних и более ранних поездок.

Из анализа ответов также стало известно, что среди пользователей, которые собирались летом в отпуск за границу, 60 процентов опрошенных пользователей изначально не планировали ехать отдыхать летом за границу. Среди тех, кто планировал и оплатил заранее отдых, 22,5 процента пока решили подождать изменения ситуации, 77,5 процента все же отменили свою поездку.

Чуть более половины опрошенных (52 процента) считают, что этим летом можно будет отдохнуть только в регионе проживания, 42 процента уверены в возможности уехать на российский курорт, 10 процентов — на зарубежный.

30 апреля сообщалось о результатах другого опроса социальной сети «Одноклассники». Из него стало известно, что 52 процента россиян были готовы не отмечать праздники во время режима самоизоляции. Для каждого второго участника опроса ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, не являются помехой к тому, чтобы устроить праздник. Более половины опрошенных — 56 процентов — отмечали праздники в последний месяц; 58 процентов респондентов считают, что во время самоизоляции важно устраивать торжества. При этом 70 процентов пользователей ОК отметили, что им не пришлось переносить праздник.