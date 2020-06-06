Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19

В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
Свыше 24 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США, около 1 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 24 720 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 21 140. Это самое большое число новых случаев в США за последние две недели.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Польша попросила США поскорее ввести войска на свою территорию
Польша попросила США поскорее ввести войска на свою территорию
Германия захотела предотвратить аннексию Западного берега реки Иордан Израилем
Германия захотела предотвратить аннексию Западного берега реки Иордан
В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище
Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище
"То ел сам, то приходилось кормить": друг Кокшенова о последних месяцах жизни актера
"То ел сам, то приходилось кормить": друг Кокшенова о последних
Зеркальная дата 06.06: простые способы привлечь богатство, любовь и удачу в этот день
Зеркальная дата 06.06: простые способы привлечь богатство, любовь
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Путин поручил создать Национальную базу генетической информации
Путин поручил создать Национальную базу генетической информации
В российской соцсети раскрыли эмоции при просмотре фото из отпуска
В российской соцсети раскрыли эмоции при просмотре фото из отпуска
Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, поместили в психбольницу
Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, поместили в психбольницу
Нигерия компенсирует недовыполнение сделки ОПЕК+
Нигерия компенсирует недовыполнение сделки ОПЕК+
Более 65 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам
Более 65 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по

Топ на сегодня

Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно проверить
Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте в мечети
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия урагана
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия
В Россотрудничестве рассказали о высланных из Чехии дипломатах
В Россотрудничестве рассказали о высланных из Чехии дипломатах

Еще по теме

Число заболевших COVID-19 в США выросло более чем на 34 тысячи человек
Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 357
В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса
Число жертв коронавируса в США превысило 46 тысяч человек