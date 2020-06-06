В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19

Влада Некрасова

Свыше 24 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США, около 1 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 24 720 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 21 140. Это самое большое число новых случаев в США за последние две недели.