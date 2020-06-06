В столице Латвии провели акцию в поддержку американских чернокожих
В Риге, у подножия памятника Свободы прошла акция под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны») в поддержку протестующих чернокожих американцев, пишет mixnews.lv.
Мероприятие провела молодежная организация ProtestsYouth, на которую спецслужбам ранее пожаловался депутат Сейма Янис Иесалниекс (член праворадикального Национального блока). Его внимание привлекла информация о том, что Protests аносировала в соцсетях акцию #BLACKLIVESMATTER. Молодые люди призвали желающих присоединиться к своей организации — с тем, чтобы научиться организовать протесты. Ранее в своем мироблоге Twitter Иесалниекс назвал протестующих в США чернокожих «левыми вандалами».
Служба госбезопасности поблагодарила за сигнал и указала, что следит за ситуацией. Иесалниекс поблагодарил спецслужбу за бдительность.
Участники акции в Риге держали в руках плакаты с лозунгами, в числе которых был баннер «Расизм — проблема и Латвии». Один из участников играл на трубе христианский гимн, изданный в 1779 году «Удивительная благодать». В 1960-е годы с появлением политического движения за гражданские права афроамериканцев и оппозиции против войны во Вьетнаме, песня приобрела социально-политический контекст. Акция прошла по всем правилам чрезвычайной ситуации — с дистанцией два метра, не более 25 человек и не дольше 15 минут.
Тем временем в эфире радио Baltkom директор Латвийского института внешней политики Андрис Спрудс прокомментировал отсутствие каких-либо официальных заявлений от МИД Латвии или главы ведомства Эдгара Ринкевича по поводу массовых беспорядков в США. Спрудс указал, что «США — стратегический партнер Латвии».