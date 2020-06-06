В столице Латвии провели акцию в поддержку американских чернокожих

Алексей Вольцев

В Риге, у подножия памятника Свободы прошла акция под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны») в поддержку протестующих чернокожих американцев, пишет mixnews.lv.

Мероприятие провела молодежная организация ProtestsYouth, на которую спецслужбам ранее пожаловался депутат Сейма Янис Иесалниекс (член праворадикального Национального блока). Его внимание привлекла информация о том, что Protests аносировала в соцсетях акцию #BLACKLIVESMATTER. Молодые люди призвали желающих присоединиться к своей организации — с тем, чтобы научиться организовать протесты. Ранее в своем мироблоге Twitter Иесалниекс назвал протестующих в США чернокожих «левыми вандалами».

«Надеюсь, что Служба госбезопасности следит за деятельностью этой организации, которая, вдохновленная беспорядками в США, планирует „акции протеста“ (интересно, против кого будут протестовать?) также в Риге», — написал политик в Twitter.

Служба госбезопасности поблагодарила за сигнал и указала, что следит за ситуацией. Иесалниекс поблагодарил спецслужбу за бдительность.

«Спасибо Службе государственной безопасности за то, что организация Protests, выражающая общественную поддержку террористам Антифа, находится в их поле зрения. Полагаю, что СГБ сможет предотвратить потенциальные угрозы безопасности, если они будут запланированы со стороны Protests», — поблагодарил депутат-праворадикал.

Участники акции в Риге держали в руках плакаты с лозунгами, в числе которых был баннер «Расизм — проблема и Латвии». Один из участников играл на трубе христианский гимн, изданный в 1779 году «Удивительная благодать». В 1960-е годы с появлением политического движения за гражданские права афроамериканцев и оппозиции против войны во Вьетнаме, песня приобрела социально-политический контекст. Акция прошла по всем правилам чрезвычайной ситуации — с дистанцией два метра, не более 25 человек и не дольше 15 минут.

Тем временем в эфире радио Baltkom директор Латвийского института внешней политики Андрис Спрудс прокомментировал отсутствие каких-либо официальных заявлений от МИД Латвии или главы ведомства Эдгара Ринкевича по поводу массовых беспорядков в США. Спрудс указал, что «США — стратегический партнер Латвии».

«США — важный для Латвии союзник, и, конечно, нелегко говорить о том, что происходит внутри этой страны. Латвийская позиция всегда была такова, что мы присоединяемся к совместному мнению Евросоюза. Если ЕС раскритиковал насилие и расизм, который мы наблюдали, то это нормальная конструктивная позиция. Можно, наверное, высказаться и шире, но, как я уже сказал, мы с Трампом союзники, и деликатность здесь не помешает», — сказал Спрудс.