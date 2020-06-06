Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В столице Латвии провели акцию в поддержку американских чернокожих

В столице Латвии провели акцию в поддержку американских чернокожих

В столице Латвии провели акцию в поддержку американских чернокожих

В Риге, у подножия памятника Свободы прошла акция под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны») в поддержку протестующих чернокожих американцев, пишет mixnews.lv.

Мероприятие провела молодежная организация ProtestsYouth, на которую спецслужбам ранее пожаловался депутат Сейма Янис Иесалниекс (член праворадикального Национального блока). Его внимание привлекла информация о том, что Protests аносировала в соцсетях акцию #BLACKLIVESMATTER. Молодые люди призвали желающих присоединиться к своей организации — с тем, чтобы научиться организовать протесты. Ранее в своем мироблоге Twitter Иесалниекс назвал протестующих в США чернокожих «левыми вандалами».

«Надеюсь, что Служба госбезопасности следит за деятельностью этой организации, которая, вдохновленная беспорядками в США, планирует „акции протеста“ (интересно, против кого будут протестовать?) также в Риге», — написал политик в Twitter.

Служба госбезопасности поблагодарила за сигнал и указала, что следит за ситуацией. Иесалниекс поблагодарил спецслужбу за бдительность.

«Спасибо Службе государственной безопасности за то, что организация Protests, выражающая общественную поддержку террористам Антифа, находится в их поле зрения. Полагаю, что СГБ сможет предотвратить потенциальные угрозы безопасности, если они будут запланированы со стороны Protests», — поблагодарил депутат-праворадикал.

Участники акции в Риге держали в руках плакаты с лозунгами, в числе которых был баннер «Расизм — проблема и Латвии». Один из участников играл на трубе христианский гимн, изданный в 1779 году «Удивительная благодать». В 1960-е годы с появлением политического движения за гражданские права афроамериканцев и оппозиции против войны во Вьетнаме, песня приобрела социально-политический контекст. Акция прошла по всем правилам чрезвычайной ситуации — с дистанцией два метра, не более 25 человек и не дольше 15 минут.

Тем временем в эфире радио Baltkom директор Латвийского института внешней политики Андрис Спрудс прокомментировал отсутствие каких-либо официальных заявлений от МИД Латвии или главы ведомства Эдгара Ринкевича по поводу массовых беспорядков в США. Спрудс указал, что «США — стратегический партнер Латвии».

«США — важный для Латвии союзник, и, конечно, нелегко говорить о том, что происходит внутри этой страны. Латвийская позиция всегда была такова, что мы присоединяемся к совместному мнению Евросоюза. Если ЕС раскритиковал насилие и расизм, который мы наблюдали, то это нормальная конструктивная позиция. Можно, наверное, высказаться и шире, но, как я уже сказал, мы с Трампом союзники, и деликатность здесь не помешает», — сказал Спрудс.
# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В столице Латвии провели акцию в поддержку американских чернокожих
В столице Латвии провели акцию в поддержку американских чернокожих
Бодишейминг, сексизм, лукизм и нотки расизма: 9 вещей из "Секса в большом городе", за которые сериал осудили бы в 2020-м
Бодишейминг, сексизм, лукизм и нотки расизма: 9 вещей из "Секса в
Археологи приблизились к разгадке происхождения свитков Мертвого моря
Археологи приблизились к разгадке происхождения свитков Мертвого моря
Троицкая родительская суббота 6 июня: что можно делать и что нельзя
Троицкая родительская суббота 6 июня: что можно делать и что нельзя
Первое место Британии по числу смертей от коронавируса объяснили
Первое место Британии по числу смертей от коронавируса объяснили
Жена Робби Уильямса заявила о нежелании скрывать от детей его «распутное» прошлое
Жена Робби Уильямса заявила о нежелании скрывать от детей его
В Москве безработного обокрали на пять миллионов рублей
В Москве безработного обокрали на пять миллионов рублей
Девушка сравнила чернокожих людей с животными и была обругана в сети
Девушка сравнила чернокожих людей с животными и была обругана в сети
За что выслали Кончакова? Действия Праги выглядят как абсурд
За что выслали Кончакова? Действия Праги выглядят как абсурд
Невеста Панарина рассказала о "страшных" беспорядках в Нью-Йорке
Невеста Панарина рассказала о "страшных" беспорядках в Нью-Йорке
Модная битва: Хизер Локлир против Авы Самборы
Модная битва: Хизер Локлир против Авы Самборы
Первый пошел. В Литву прибыл первый танкер с нефтью из США для Белоруссии
Первый пошел. В Литву прибыл первый танкер с нефтью из США для

Топ на сегодня

Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно проверить
Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте в мечети
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия урагана
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия
В Россотрудничестве рассказали о высланных из Чехии дипломатах
В Россотрудничестве рассказали о высланных из Чехии дипломатах

Еще по теме

В США ученице запретили надевать майку в поддержку чернокожих
В Париже испугались беспорядков и запретили акцию в память чернокожего
Девушка сравнила чернокожих людей с животными и была обругана в сети
Трамп осудил протестующих против итогов выборов