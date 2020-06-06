В Волгоградской области создана электронная система похозяйственной книги

Вадим Карасев

Электронная система похозяйственной книги, которая позволяет быстро и эффективно получать необходимую информацию о работе сельских администраций, успешно работает в Волгоградской области.

Система представляет собой объединённый ресурс данных поселенческого уровня, она обеспечивает составление необходимой финансово-экономической, налоговой отчётности и данные статистики.

В электронной базе содержатся сведения о численности населения, жилых домах и других строениях, составе хозяйства, наличии различных организаций на территории поселений и другая информация.

В региональном комитете информационных технологий пояснили, что внедрение электронной похозяйственной книги позволяет все процессы делать прозрачными и открытыми, она упрощает получение справок и позволяет использовать аналитические данные для применения инструментов государственной поддержки сельхозпроизводителей и товаропроизводителей, а также автоматизировать учетные процессы.

В настоящее время в электронную систему похозяйственной книги чаще всего попадают запросы о составе хозяйства и семьи, строениях и земельных участках, сообщает сайт областной администрации.