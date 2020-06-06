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В Волгоградской области создана электронная система похозяйственной книги

В Волгоградской области создана электронная система похозяйственной книги

Электронная система похозяйственной книги, которая позволяет быстро и эффективно получать необходимую информацию о работе сельских администраций, успешно работает в Волгоградской области.

Система представляет собой объединённый ресурс данных поселенческого уровня, она обеспечивает составление необходимой финансово-экономической, налоговой отчётности и данные статистики.

В электронной базе содержатся сведения о численности населения, жилых домах и других строениях, составе хозяйства, наличии различных организаций на территории поселений и другая информация.

В региональном комитете информационных технологий пояснили, что внедрение электронной похозяйственной книги позволяет все процессы делать прозрачными и открытыми, она упрощает получение справок и позволяет использовать аналитические данные для применения инструментов государственной поддержки сельхозпроизводителей и товаропроизводителей, а также автоматизировать учетные процессы.

В настоящее время в электронную систему похозяйственной книги чаще всего попадают запросы о составе хозяйства и семьи, строениях и земельных участках, сообщает сайт областной администрации.

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По материалам: u-f.ru

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