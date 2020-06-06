Власть навязывает Грузии роль «козла отпущения» — Гурам Николаишвили

Анастасия Иванова

О призыве спикера парламента Грузии относительно необходимости не допустить усиления в стране «пророссийских сил» корреспондент издания «Грузия и мир» побеседовал с генерал-лейтенантом Гурамом Николаишвили.

— … председатель парламента Арчил Талаквадзе заявил, что сегодня целью России является не только смена евроатлантического курса Грузии, но и вмешательство в предстоящие демократические выборы. По его словам, Москва и раньше пыталась это делать, и потому нам следует проявлять осторожность. Существуют ли в настоящее время реальные предпосылки того, что Кремль на самом деле станет вмешиваться в наши парламентские выборы?

— После выслушивания подобных заявлений у меня каждый раз остается впечатление, будто они исходили не из уст представителя высшей государственной власти, а отражали субъективное мнение какого-нибудь рядового гражданина, слова которого не имеют особой ценности, поскольку не несут на себе никакой политической нагрузки. Я говорю об этом без иронии. И даже, напротив, испытываю горький осадок, потому что становится тревожно на сердце, когда видишь, что судьба государства, в котором ты живешь, зависит от людей, совершенно не ориентирующихся в политической обстановке и порой не придающих никакого значения словам, которые произносят вслух от имени руководства. Что касается конкретно нынешнего заявления, то если у господина Талаквадзе имеются какие-либо реальные предпосылки и основания высказывать то, о чем он говорит — я имею в виду воздействие извне на выборы — тогда уж ему надо бы конкретно указать, мол, вот эта партия или политическое ядро являются деструктивной силой, управляемой из Кремля, и от нее можно ждать того-то и того.

Мы ведь прекрасно осведомлены, что такой силы в Грузии сегодня не существует, и ее не может быть хотя бы потому, что, во-первых, сам Кремль абсолютно не заинтересован во вмешательстве в местные процессы, а, во-вторых, наш нынешний политический спектр представляет собой контролируемый Белым домом заколдованный круг, который на данном этапе разорвать невозможно.

— Тогда зачем понадобилось делать подобное заявление?

— Думаю, в этом кроется апробированный метод нашей власти, позволяющий ей играть на опережение, чтобы еще до выборов утвердить определенную политическую стигму в отношение субъектов, которые в качестве одного из посылов к избирателям будут называть необходимость диалога с Россией. Таким образом заранее происходит подготовка своего рода почвы для того, чтобы затем, если, скажем, какая-нибудь партия или отдельная политическая фигура заявят о том, как важно говорить с Кремлем, можно было бы не откладывая заняться их дискредитацией. Это очень старая песня.

Ну а касательно того, что Россия намерена вмешаться в евроатлантическую повестку дня Грузии, поставив ей барьеры в этой сфере, могу сказать лишь одно — наше политическое руководство никак не может уяснить для себя то, что манипулировать евроатлантическими перспективами уже ни для кого не выигрышно ни с точки зрения внутреннего потребления, ни, тем более, на международном уровне. Эта тема перестала быть актуальной после того, как НАТО, оставшись без функций и оказавшись на грани развала, никого всерьез в качестве организации больше не интересует. Когда вы в последний раз слышали какое-нибудь заявление Генерального секретаря альянса Столтенберга? Все теперь только и говорят, что необходимо развивать внутреннее производство, провести национализацию промышленности и т. д. Трамп даже прекратил финансирование Всемирной организации здравоохранения, а затем полностью разорвал с ней связи, причем решение это принял, хладнокровно проигнорировав и пропустив мимо ушей призывы европейских лидеров. О каком вообще НАТО и кроющихся в нем благах можно говорить, если в трудный момент член альянса Италия была предательски брошена на произвол судьбы?! Вы только представьте: граждане страны сотнями умирали от коронавируса, а помощь выражалась в пустых нулях! И такая вот организация представляется кому-то надежной для Грузии?! Можно, конечно, возразить, дескать, дело обстоит не так просто, и Грузия крайне нужна Вашингтону стратегически… Однако «нужна» — вовсе не значит, что будут предприниматься какие-либо шаги в ее пользу. Мы были нужны и в 2008-м, когда лоб в лоб столкнулись с Россией, тем не менее, все собственными глазами видели, чем это все закончилось…

И вообще, когда господин Талаквадзе начинает рассуждать о грузинской демократии, предполагая, что Россия всячески хочет ее уничтожить, его хоть немного должна забеспокоить совесть. Безусловно, как и у всех сверхдержав, у России имеются собственные интересы, однако реальный триумф в плане низвержения грузинской демократии мы наблюдали в дни, когда американский конгрессмен, весьма согласованно с европейскими высокопоставленными чиновниками, пригрозили пальчиком «Мечте» и, напугав ее введением санкций, заставили выпустить на свободу в статусе политзаключенных двух преступников — Окруашвили и Угулава. Вот это действительно явилось вмешательством в демократию, и вообще стало грубейшим посягательством на основы, на которых зиждется государство. А так ни для кого не новость, что Россия имеет собственные интересы в Грузии, как и на всем постсоветском пространстве, и удивляться тут нечему…

Кстати, апеллирование к российской опасности часто оказывается спровоцировано искусственными причинами. Затем вокруг них поднимают шум, готовят отчеты, доказывая в них, что, дескать, в стране действует российская пропаганда, питающая население дезинформацией. В конечном счете это помогает выбивать миллионные гранты. Так, например, прибывшие в прошлом году в Грузию представители Института Маккейна посвятили этому вопросу целую конференцию. И чем как вы думаете все это закончилось? На борьбу с российской пропагандой США выделили 105 миллионов долларов. Но мы-то хорошо знаем, в чьих руках находятся эти деньги и куда они уходят… Эти, якобы, борющиеся с оккупацией «неправительственные» деятели пишут отчет за отчетом на искусственные и высосанные из пальца темы… Этому-то и служат все подобные попытки объявить тревогу и забить в колокола. Потому что если б кого-то реально волновало будущее страны, он бы не мог не обратить внимания на то, как меняется мир вокруг. Но думает ли кто-нибудь, каким образом приспособить страну к новому общемировому порядку дня?

— Между прочим Саломе Зурабишвили несколько дней назад заявила в беседе с одним влиятельным западным изданием, что на фоне кризиса, вызванного пандемией, Россия, возможно, усилит агрессию в отношении Грузии. Она даже намекнула на опасность открытой конфронтации…

— Я бы посоветовал госпоже Зурабишвили почаще читать грузинскую историю и глубже ее изучать. Во всяком случае, она могла бы не размышлять громко вслух и не делать такого количества совершенно несуразных заявлений… Что касается агрессии, то любой кризис, безусловно, повышает вероятность обострения отношений между странами, и история знает немало подобных примеров — взять хотя бы ту же Вторую мировую войну. Но это момент общий, а в каждом конкретном случае все зависит от того, что происходит в конкретном геополитическом ареале, как здесь проявляются интересы больших государств, к чему сводятся их финансовые, военные и стратегические задачи. В случае с Россией данность такова, что ее агрессия по отношению к любому государству возрастает по мере усиления угроз, исходящих с их территории. Начались определенные угрозы со стороны стран Балтии — в ответ было проявлено соответствующее реагирование. Были угрозы с Украины — и там тоже ждать не стали… Нам пора понять, что до тех пор, пока Грузия, пусть даже на уровне голой риторики, будет использовать какой-либо политический вектор против Кремля, мира тут у нас не будет. Да, нам придется вечно жить под угрозой агрессии, и никто страдать от этого не будет, кроме нас самих. В этом кроется реальность, и потому любая власть, навязывающая стране роль козла отпущения, вольно или невольно превращается в самого заурядного изменника…

— В принципе, ни для кого не новость, что Грузия управляется Западом, который часто пытается использовать ее в своих глобальных геополитических препирательствах. Каковы же перспективы страны покончить с этой вредной практикой, чтобы начать проводить более или менее независимую политику?

— Кризис, вызванный пандемией и посткризисная данность создают определенные предпосылки для этого. Впрочем, одно дело обстоятельства, обусловленные объективной реальностью и возникшие по независящим от нас причинам, и совсем другое — когда они связаны с фактором политической элиты, способной превращать возможное в реальное. В нашем случае, к сожалению, правящая команда наглухо застряла в старой повестке дня. Ее члены не в состоянии признать наличие новых вызовов и продолжают вести страну взятым много лет назад курсом.

Теперь о выходе из положения. Боюсь, те, кто у власти, не смогут выбраться из политически заколдованного круга, потому что они не располагают для этого твердой волей и не имеют достаточных ресурсов. Говоря об изменениях, каждый раз важно иметь в виду наличие команды. Я имею в виду не какую-нибудь одну партию, а определенное ядро, способное создавать погоду в политическом спектре. По-другому перемены невозможны, и на них не стоит даже смутно надеяться. В условиях действующей системы марионетку всегда будет сменять марионетка: одна уйдет, другая придет, по ничего не изменится по существу…