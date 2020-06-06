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Власти раздадут китайцам деньги на шоппинг и рестораны

Власти раздадут китайцам деньги на шоппинг и рестораныФото: Globallookpress.com

Власти Пекина выдадут жителям ваучеры на общую сумму 12,2 миллиарда юаней (1,7 миллиарда долларов), которые можно будет использовать на шоппинг, походы в рестораны, спорт, образование или путешествия. Это делается, что стимулировать потребление после обвала розничных продаж, пишет Bloomberg.

Продажи в городе сократились на 20,4 процента в первые четыре месяца года, тогда как по всей стране падение составило 16,2 процента. По данным издания, около 50 городов Китая распространили ваучеры на сумму более шести миллиардов юаней, в том числе Ухань, Ханчжоу, Нанкин и Шэньчжэнь. Ваучеры начнут раздавать 6 июня, их можно будет использовать для покупок в Интернете или в обычных магазинах.

Ранее англичанам предложили покупать ваучеры на пиво. Любители алкоголя могут обменять их на пинты, когда заведения, закрытые из-за пандемии, вновь откроются. Такая мера помогает компаниям пережить экономический кризис.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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