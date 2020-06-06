Водоемы в Норильске оказались в двести раз грязнее нормы после ЧП

Вадим Карасев

Фото: пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, оказалась превышена в 200 раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По его данным, всего для анализа было взято восемь проб воды. Собеседник агентства добавил, что после аварии на ТЭЦ-3 разлившиеся нефтепродукты попали в акватории рек Далдыкан и Амбарная, а водозаборов ниже по их течению нет.

Ранее руководитель отделения экологической партии «Зеленые» в Красноярском крае Сергей Шахматов предупредил, что при существующих темпах сбора топлива потребуется не две недели, как утверждают власти, а примерно 160 дней.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. По данным Генпрокуратуры, 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.