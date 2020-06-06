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«Всем по вкусу» Перловка: польза и вред для организма человека

«Всем по вкусу» Перловка: польза и вред для организма человека

Перловая крупа очень востребована во многих странах так как из нее можно приготовить множество вкусных блюд от каш до пирогов. Перловка — это зерна ячменя светлого оттенка, которые подвергались обработке, а зерна, которые не обрабатывали всегда темного оттенка. Выбор перловой крупы завит от ее качества ведь не вся крупа полезна. В этой статье вы узнаете, как правильно нужно выбирать перловку, какие полезные свойства она несет и может ли она принести вред нашему здоровью.

При выборе каши нужно обязательно обращать внимание на упаковку: она должна быть либо картонная, либо просто в целлофановом пакете (в том случае если покупаете на разновес). Если крупа находится в полиэтиленовом пакете уже довольно долго, то такую крупу покупать не стоит так как она потеряла свои полезные свойства из-за отсутствия влаги. Дело в том, что, находясь в закупоренном состоянии влага начинает испаряться, а крупа покрывается плесенью, которая несет большой вред для нашего здоровья.


При покупке крупы в коробках нужно обращать внимание на сами зерна. Они должны быть примерно одного размера и не должно быть мелкой дроби. Мелкая дробь способствует появлению мелких червячков, которые питаются этой крупой.

Химический состав:


белки 2,27 г.
жиры 0,46 г.
Углеводы 28,25 г.
Калорийность 123.
Вода 69,0 г.
Сахар 0,3 г.

Перловая крупа содержит множество витаминов и минералов, одними из которых являются:


Витамин Е.
Витамины группы В.
Витамин К.
Са.
Fe.
Mg.
Na.
Zn и многое другие.

Перловая крупа достаточно сытный продукт, но менее калорийный при этом она способствует на длительное время уменьшить чувства голода. Перловка отлично подойдет в рацион худеющим, а также спортсменам.

Полезные свойства:


Способствует улучшению цвета кожи и придает ей упругость.
Уменьшает поры, а также появление черных точек.
Насыщает организм питательными элементами.
Уменьшает уровень холестерина.
Уменьшает риск развития инфаркта и инсульта.
Восстанавливает работу печени.
Улучшает работу кишечника.

В маленьком организме перловая крупа тяжело усваивается поэтому маленьким детям ее лучше не давать. Также в ее составе есть глютен, который вреден для неокрепшего организма. Начинать прием перловой каши лучше с трёхлетнего возраста и готовить ее нужно на воде.  Вводить крупу в пищу лучше маленькими порциями, чтобы желудок постепенно привык к этой крупе.

Перловая каша хорошо подходит для беременных и кормящих мам. Перловка выводит из организма шлаки и токсины, нормализует нервную систему и не даёт массе тела увеличиваться.

Противопоказания:

Особых противопоказаний перловая крупа не имеет, если ею не злоупотреблять. Если слишком часто есть эту крупу, то она может принести вред здоровью, например:


Газообразование.
Появление запоров.
Нарушение пищеварения.

Перловка — это крупа из которой готовят множество вкусных блюд. Также перловую крупу можно использовать в косметических целях. Главное помнить, что при употреблении перловки в небольших количествах не принесет вреда вашему здоровью. 

# Интересное
По материалам: planktons

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