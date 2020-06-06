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Вылетающим с Бали россиянам не придется предъявлять тест на COVID-19

Вылетающим с Бали россиянам не придется предъявлять тест на COVID-19
Россиянам, которые планируют покинуть индонезийский остров Бали вывозными рейсами 11 и 14 июня не придется предъявлять местным властям результаты тестирования на COVID-19, сообщило посольство РФ в Индонезии.


"Посольству России в Индонезии удалось добиться согласия властей Бали и администрации аэропорта Нугах Раи на то, чтобы к россиянам, которые вылетают в Россию на вывозных рейсах 11 и 14 июня, не применялись требования относительно предъявления негативных результатов RAPID-теста на COVID-19", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

# В мире
По материалам: ria.ru

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