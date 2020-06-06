Вылетающим с Бали россиянам не придется предъявлять тест на COVID-19

Влада Некрасова

Россиянам, которые планируют покинуть индонезийский остров Бали вывозными рейсами 11 и 14 июня не придется предъявлять местным властям результаты тестирования на COVID-19, сообщило посольство РФ в Индонезии.





"Посольству России в Индонезии удалось добиться согласия властей Бали и администрации аэропорта Нугах Раи на то, чтобы к россиянам, которые вылетают в Россию на вывозных рейсах 11 и 14 июня, не применялись требования относительно предъявления негативных результатов RAPID-теста на COVID-19", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.