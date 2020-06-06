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Wanted: коллекция солнечного макияжа Solar Glow от Dolce & Gabbana

Wanted: коллекция солнечного макияжа Solar Glow от Dolce & Gabbana

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — яркая коллекция Solar Glow от Dolce & Gabbana, навеянная колоритной атмосферой Сицилии. Жидкие бронзеры, румяна-хайлайтер, легкая бронзирующая пудра — средства, которые ловко создадут эффект средиземноморского загара.

Многие из нас не выбирались на море уже год, и чтобы кожа приобрела столь желанный золотистый оттенок загара, придется принимать солнечные ванны (не забываем про средства с SPF, конечно). Но у нас плохие новости: лето, судя по прогнозам синоптиков, снова ненадолго откладывается, поэтому придется подождать. Для самых нетерпеливых эксперты Dolce & Gabbana выпустили красивую и, главное, безопасную альтернативу — коллекцию Solar Glow.


Средства буквально телепортируют на жаркую Сицилию. Бронзеры и хайлайтеры с цветочным ароматом подарят коже теплое и интенсивное сияние. В состав каждого средства коллекции входит фирменный комплекс Mediterranean Glow (гиалуроновая кислота, экстракт инжира и оливковое масло), наполняющий ее влагой.



Универсальный жидкий бронзер Solar Glow (3 930 руб.)

Жидкий хайлайтер в оттенке Sunlight придает коже яркое сияние, а универсальный жидкий бронзер в оттенке Sunkissed обволакивает теплым мерцанием. Легкие гелевые формулы на водной основе (60%) гармонируют с любым тоном кожи, поэтому с выбором оттенка определиться куда проще.


Капли можно использовать разными способами: добавьте к увлажняющему средству, смешайте с тоном или наносите как самостоятельный продукт.

Румяна-хайлайтер для лица Solar Glow (5 490 руб.)

Чтобы придать естественное сияние скулам, спинке носа, участкам под бровями и над верхней губой, не обойтись без хайлайтера. В данном случае он уже не жидкий, а пудровый. Средство вышло в четырех парах дополняющих друг друга оттенков: Sweet Pink (розовый подтон) и Peach Blossom (коралловый подтон), а также Golden Sand (золотистый подтон) и Bronze Feeling (бронзовый подтон). Оно легко растушевывается и не создает эффекта маски благодаря натуральным ухаживающим маслам.


Ультралегкая бронзирующая пудра Solar Glow (5 490 руб.)

Каждый из семи оттенков гармонирует с тоном кожи и позволяет создать сияющее покрытие без резких границ.


Упаковки средств Solar Glow украшены жизнерадостными мотивами майолики, одного из культовых узоров Dolce & Gabbana. В оформлении универсальных жидкого хайлайтера и бронзера, а также румян был использован новый цветочный принт, отсылающий к классическим узорам майолики, тогда как футляр бронзирующей пудры украшен фирменным мотивом Dolce & Gabbana — изображением сицилийской повозки, навевающей мысли о средневековой Сицилии.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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