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За что выслали Кончакова? Действия Праги выглядят как абсурд

За что выслали Кончакова? Действия Праги выглядят как абсурд

История с провокационной высылкой двух российских дипломатов из Чехии по мере ее развития выглядит все более странной, а поведение чешских властей — абсурдным и нелепым.

5 июня на пресс-конференции в Праге премьер-министр страны Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томас Петржичек сообщили о том, что российские дипломаты якобы выдали чешской разведке «сфабрикованную информацию» о ввозе в Чехию яда рицина.

То есть власти официально признали тот факт, что никакого яда российские дипломаты в страну не ввозили. А ведь именно в связи с этим и возник весь шум.

Его подняли чешские СМИ, которые сообщили о приезде в чешскую столицу «русского агента» для организации покушения на мэра Праги Зденека Гржиба и старосты Праги 6 Ондржея Коларжа, принявшего решение о демонтаже памятника маршалу Коневу.

При этом ряд чешских телеканалов распространил информацию о том, что яд рицин для покушения на Гржиба и Колларжа провез в дипломатическом багаже и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков.

В итоге чешской полиции пришлось взять под охрану и его, так как в адрес дипломата начали поступать угрозы. Если бы весь контент детектива на этом исчерпался, то высылка Кончакова была бы вполне логичной.

Но не тут то было. Оказывается «злые русские» никаких покушений в Праге не планировали, а вся история, если верить местным властям, явилась результатом внутренних «разборок» в самом российском посольстве. Именно об этом на пресс-конференции и заявил Бабиш.

«Информация и доказательства, полученные мной от Службы информационной безопасности (BIS), ясно показывают, что весь инцидент возник в результате внутренней борьбы между сотрудниками посольства Российской Федерации в Праге. Один из них преднамеренно отправил нашей Службе информационной безопасности вымышленную информацию о готовящемся нападении на чешских политиков. Это не только создало лишнюю нагрузку на наши силы безопасности, но и вызвало дополнительные осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской Республике», — цитирует чешского премьера издание 420on.cz.

То есть «коварный план» русских заключался в том, чтобы «излишне напрячь» и без того сильно загруженные службы правопорядка Чехии. И тут возникает два вопроса.

Первый — кто этот самый «один из них» в российском посольстве, который замутил весь этот провокационный «перфоманс»? И почему чешская сторона не называет его фамилию?

И второй — а за что тогда выслали именно Кончакова? Ведь по логике чешских властей он теперь сам является жертвой провокации, поскольку признано, что его оклеветали, и никакого яда он в страну не ввозил.

Да и вообще, почему за все за это должны отвечать российские дипломаты, а не чешские СМИ, которые как по указке дирижера раздували весь этот скандал, а теперь тоже как по команде замолкли.

Из всего этого создается впечатление, что Прага просто выполняла чей-то «приказ сверху» — выслать российских дипломатов. Причем, не важно за что.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в российском МИДе действия властей Чехии квалифицировали как провокацию и пообещали Праге адекватный ответ на высылку российских дипломатов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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