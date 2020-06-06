«Заговор» против больного Пашиняна: критику Царукяна приравняли к госизмене

Алексей Вольцев

Внутриполитическая ситуация в Армении накаляется на фоне критической ситуации по части борьбы с распространением коронавируса Covid-19. К хору основных критиков премьер-министра страны Никола Пашиняна присоединился крупный предприниматель, лидер партии «Процветающая Армения», обладающей второй по численности фракцией в парламенте страны, Гагик Царукян.

В частности, как сообщает ИАЦ VERELQ, Царукян, являющийся также главой Олимпийского комитета Армении, резко раскритиковал эффективность работы правительства Армении, призвав его всем составом подать в отставку.

«Видя сегодняшние провалы, полноценно могу сказать, что не 97, а 100% (правительства) должно быть изменено, потому что вся их работа привела к провалу во всех сферах», — сказал в частности Царукян.

Власть довольно нервно отреагировала на критику лидера оппозиционной партии. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян прямо угрожала:

«Думаю, господин Царукян просто озабочен ходом ряда уголовных дел, которые относятся к отмыванию денег, раздаче выборных взяток, уклонению от налогов, коррупции».

В свою очередь, глава парламентской фракции правящего блока «Мой шаг» Лилит Макунц назвала слова Царукяна «пропагандой против власти Армении», которая «в нынешних условиях равносильна государственной измене».

«Некоторым политическим силам не удается сделать правильные политические расчеты. Делая ставку на болезнь (Пашинян на днях заявил, что заразился коронавирусом — ред.) премьер-министра Никола Пашиняна, призывая к консолидации против правящей партии с целью удовлетворения политических и личных мотивов — это то же самое, что заговор против государства в состоянии войны. Но, конечно, некоторые люди пытаются преподнести это под громкими фразами «во благо страны, ради народа и государства», — отметила она.

Напомним, 5 июня лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян в ходе экстренного заседания политического совета партии заявил, что состав правительства Армении должен быть изменен на 100 процентов. Царукян уверен, что правительство не справляется с возложенными на него обязанностями по выполнению данных обещаний народу, о чем он предупреждал ранее, поскольку нынешний состав и структура правительства не способны осуществить революционные изменения.

Призыв Царукяна распустить правительство Пашиняна может поддержать лидер другой оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян, отношения с Пашиняном у которого также резко осложнились после массовой драки в парламенте страны, когда Марукян был атакован в спину коллегами из «Моего шага». Кроме того, в активную политическую борьбу против премьер-министра Никола Пашиняна включился бывший директор СНБ Артур Ванецян, основавший новую партию «Родина».