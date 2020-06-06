«Заговор» против больного Пашиняна: критику Царукяна приравняли к госизмене
Внутриполитическая ситуация в Армении накаляется на фоне критической ситуации по части борьбы с распространением коронавируса Covid-19. К хору основных критиков премьер-министра страны Никола Пашиняна присоединился крупный предприниматель, лидер партии «Процветающая Армения», обладающей второй по численности фракцией в парламенте страны, Гагик Царукян.
В частности, как сообщает ИАЦ VERELQ, Царукян, являющийся также главой Олимпийского комитета Армении, резко раскритиковал эффективность работы правительства Армении, призвав его всем составом подать в отставку.
Власть довольно нервно отреагировала на критику лидера оппозиционной партии. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян прямо угрожала:
В свою очередь, глава парламентской фракции правящего блока «Мой шаг» Лилит Макунц назвала слова Царукяна «пропагандой против власти Армении», которая «в нынешних условиях равносильна государственной измене».
Напомним, 5 июня лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян в ходе экстренного заседания политического совета партии заявил, что состав правительства Армении должен быть изменен на 100 процентов. Царукян уверен, что правительство не справляется с возложенными на него обязанностями по выполнению данных обещаний народу, о чем он предупреждал ранее, поскольку нынешний состав и структура правительства не способны осуществить революционные изменения.
Призыв Царукяна распустить правительство Пашиняна может поддержать лидер другой оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян, отношения с Пашиняном у которого также резко осложнились после массовой драки в парламенте страны, когда Марукян был атакован в спину коллегами из «Моего шага». Кроме того, в активную политическую борьбу против премьер-министра Никола Пашиняна включился бывший директор СНБ Артур Ванецян, основавший новую партию «Родина».