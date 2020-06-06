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Жена Кокшенова рассказала о его смерти

Жена Кокшенова рассказала о его смертиМихаил КокшеновФото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Народный артист России Михаил Кокшенов скончался 4 июня в больнице. Об этом рассказала его жена Наталья Лепехина, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК в пятницу, 5 июня.

Ранее стало известно, что актер умер в лечебном центре в Подмосковье. «Комсомольская правда» уточняет, что речь идет о реабилитационном центре, в котором артист долгое время лечился.

О его кончине первой сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

Причина смерти Кокшенова пока не раскрывается. Артисту было 83 года. В октябре 2017 года актер перенес инсульт, его положили в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Кокшенов начал карьеру актера в 1957 году, сыграв комсомольца в фильме «Высота». Всего на счету народного артиста России 116 ролей в кино.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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