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Жена Робби Уильямса заявила о нежелании скрывать от детей его «распутное» прошлое

Жена Робби Уильямса заявила о нежелании скрывать от детей его «распутное» прошлоеФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Жена британского поп-певеца Робби Уильямса актриса Айда Филд (Ayda Field) заявила о нежелании скрывать от детей «распутное» прошлое знаменитости. Ее слова приводит The Sun.

По словам 41-летней Филд, ее семилетняя дочь Тедди уже интересовалась, «встречался ли папа с кем-то» до нее, когда смотрела видеоклипы Уильямса. «Когда они повзрослеют, мы собираемся обсудить прошлое папы: наркотики, свидания с другими женщинами. По сравнению с ним я буду казаться ангелом, но это нормально», — отметила она.

...I need you @robbiewilliams. FORMAL FRIDAY #formalfriday #bluesbrothers #everybodyneedssomebody ❤️

Фото опубликовано @aydafieldwilliams

У пары четверо детей: старшая Тедди, пятилетний Чарли, маленькие дочь Коллет и сын Бо.

По информации издания, открытость актрисы в вопросах воспитания детей и общения с ними заключается в ее близких отношениях с собственной 70-летней матерью Гвен.

Известно, что до встречи с будущей супругой у Уильямса были серьезные проблемы с наркотиками, однако с началом семейной жизни состояние исполнителя улучшилось. «Дети понятия не имеют, каким беспорядочным был их отец до меня», — добавила Филд.

В ноябре 2019 года стало известно, что Робби Уильямс прожил 13 лет без мобильного телефона. «У меня нет телефона с 2006 года. Я всегда использую свой ноутбук, у меня всегда есть доступ Wi-Fi», — пояснил артист. По словам звезды, посты в социальных сетях за него публикуют другие люди.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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