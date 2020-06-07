8 физических и реальных признаков того, что кто-то думает о вас именно сейчас

Вадим Карасев

Всегда приятно знать, что кто-то вспоминает вас. Есть определенные признаки, указывающие на то, что о вас кто-то думает. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает узнать, как можно почувствовать чужие мысли.

Наша жизнь состоит не только из внешних взаимодействий, в ней есть что-то более глубокое — духовная энергия и сила, которая заставляет нас чувствовать друг друга, неосознанно читать мысли и предсказывать поступки окружающих. Человеческое подсознание улавливает энергии и вибрации других людей. Но часто люди не осознают внутренние сигналы, которые они улавливают. Есть 8 признаков, которые свидетельствуют о том, что о вас постоянно кто-то думает.

1. Подсознательная улыбка. Наше тело реагирует так, как ему велит разум. Если вы часто ловите себя на том, что улыбаетесь даже тогда, когда ничего не происходит, особенно если вы находитесь наедине с собой, то это верный признак того, что небезразличный вам человек думает о вас. Его чувства, его эмоции и то, что он вспоминает о вас, являются причиной вашей улыбки, которую вы не можете сдержать.

2. Перепады настроения. Внезапные и резкие перепады настроения по непонятной причине являются прямым подтверждением, что кто-то постоянно о вас думает. Это объясняется тем, что подсознательно вы чувствуете настроение этого человека. Ваше подсознание пытается показать вам очевидные вещи, используя все доступные способы. Сильные эмоции другого человека способны ворваться в ваше энергетическое поле и тем самым привести к резкой смене настроения.

3. Подсознательное влечение. Люди влюбляются в друг друга не случайно, их сближает подсознание. При встрече с человеком, предназначенным судьбой, подсознание хочет найти способ вовлечь этого человека в жизнь и настраивается с ним на одну волну. Эта связь будет сближать вас друг с другом до тех пор, пока вы не встретитесь в реальной жизни.





4. Подергивание глаза. Непроизвольное подергивание глаза, даже если вы не нервничаете, может сигнализировать о том, что в этот момент кто-то думает о вас. Но мысли этого человека могут быть как позитивными, так и негативными. О том, в каком именно ключе думает о вас человек, можно узнать при помощи народных примет. Например, если дергается или зудит правый глаз — кто-то распускает о вас дурные слухи, осуждает, обижается. Но если зудит левый — это говорит о том, что кто-то влюблен в вас и ищет с вами встречи.

5. Беспокойство. Человеческий разум необычен и имеет безграничную силу. Он чувствует, когда кто-то повторяет ваше имя, вспоминает вас, думает о вас, и он пытается вас предупредить, чтобы вы заметили это. Если кто-то строит козни за вашей спиной, разум может послать вам физические сигналы в виде напряжения, раздражения, беспокойства.

6. Икота. Икота — признак того, что о вас кто-то думает. Обычно икота сопровождает негативную энергетику и предупреждает, что кто-то жалуется на вас. Кто-то может обсуждать вас, чтобы заставить себя чувствовать и выглядеть лучше на вашем фоне. И если икота возникает у вас только тогда, когда вы находитесь в компании определенного человека, вполне возможно, что этот человек — тот, кто вас обсуждает.

7. Мурашки. Наш разум действительно необычен: он способен как улавливать негативные вибрации, так и давать сигнал, когда кто-то ценит вас и вспоминает с любовью. Физическое и эмоциональное напряжение может говорить о том, что мысли другого человека полностью сконцентрированы на вас. Обычно это выражается в том, что на коже выступают мурашки или чувствуется невидимое прикосновение.

8. Горят уши. Покрасневшие, горящие уши — признак того, что кто-то думает о вас позитивно, с любовью. Человек испытывает сильные и очень нежные чувства, и ваше тело воспринимает эти сигналы.