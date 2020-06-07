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Абрамович купил картину «Крик» за 120 миллионов долларов

Абрамович купил картину «Крик» за 120 миллионов долларовРоман АбрамовичФото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка. Об этом сообщает Telegram-канал Sotheby's Life.

Стоимость картины составила 120 миллионов долларов (более восьми миллиардов рублей по нынешнему курсу). При этом отмечается, что Абрамович купил один из четырех существующих вариантов полотна — единственный, находящийся в частной коллекции.

«Крик» — серия картин Эдварда Мунка, которая создавалась в промежутках между 1893 и 1910 годами. На картинах изображена кричащая человеческая фигура на фоне красного неба. Она считается эмблемой экспрессионизма и одним из ключевых для искусства XX века произведений.

Ранее в июне Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле. Ее стоимость составила 65 миллионов долларов. Дом расположен в городе Герцлия-Питуах на участке площадью почти в гектар. Предприниматель арендовал недвижимость с начала 2019 года, тогда же и подписал опцион на ее приобретение.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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