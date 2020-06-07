Агата Муцениеце и Екатерина Варнава поговорили о расставаниях с возлюбленными и домашнем насилии

Вадим Карасев

Новым гостем шоу Агаты Муцениеце "Честный развод" стала актриса и участница Comedy Woman, 35-летняя Екатерина Варнава. Звезды обсудили мужчин, развод Агаты с Павлом Прилучным, искреннюю любовь и первые ссоры с возлюбленными.





Я шесть лет прожила в гражданском браке (привет, Константин). Эмоционально выходить из этого непросто, так как за это время привязываешься друг к другу. Но мы расставались и не обижали друг друга. У нас нет такой проблемы, как дети. Дети — это самое большое счастье в жизни. Но бывает, когда взрослые люди расходятся, больше всего страдают дети. Потому что невольно мама и папа манипулируют этой ситуацией. Мы разошлись год назад и тоже об этом никому не сказали,

— рассказала Екатерина.





Актриса призналась, что они с хореографом Константином Мякиньковым так долго скрывали свой разлад в отношениях, потому что для нее важно было до определенного момента сохранить личную жизнь в тайне.

После расставания я стала ценить "ненапряг" и адекватное восприятие себя. Меня ни в коем случае нельзя напрягать, нельзя залезать мне в душу,

— призналась Варнава.





Агата Муцениеце отметила, что для нее развод — это просто конец пути, а не печальная история.

Мне тяжело душевно. Мы долго к этому шли, год в отношениях были проблемы: мы ругались и мирились. Он очень ревнивый, патологический ревнивец,

— рассказала Агата.





Варнава рассказала, как она все-таки приняла решение расстаться со своим возлюбленным.

В пять утра на кухне мы договорились, что до определенного момента не будем это озвучивать. У нас не было ссор. Я к этому разговору шла месяц или больше. Я не верила, что можно кого-то вообще полюбить. Я в этом плане цинична. Так отдрессировала себя. Не испытываю чувств, я не нежный человек. Он был особенным в моей жизни. И мне было трудно сказать "прости, я люблю тебя чуть по-другому". И думаю, что он меня уже любил по-другому. Мы как брат и сестра, родня на одной территории. Он не сразу это принял, но без негатива,

— призналась Екатерина.





Екатерина Варнава с бывшим возлюбленным

Екатерина и Константин не сообщали никому о расставании, ходили вместе на светские мероприятия, не стали отписываться друг от друга в инстаграме, даже близкие друзья не знали, что пара распалась.

Когда прошел год, и я поняла, что я молодая женщина, а в моей жизни ничего не поменялось, у меня как никого не было, так никого и нет. Чувствовала угрызения совести, когда за мной кто-то ухаживал. Это нездоровая история, был психологический барьер,

— отметила Варнава.





Сейчас у Варнавы есть "кавалер" по имени Владимир, но подробности их отношений актриса не раскрыла.Мы сегодня первый раз поругались. Не из-за пандемии. Просто тяжело двум творческим единицам. Когда дело доходит до чего-то непонятного для меня, когда я вовремя не почувствовала или не так поняла, я начинаю чувствовать себя некомфортно, меня начинает метать в разные стороны. Но мне не нравится быть такой. Пока день тишины. Но я не уверена, что это надо, когда отношения только зарождаются, нужно уметь договариваться, — поделилась знаменитость.

Агата же рассказала, что у них с экс-супругом много общих друзей, но "раздела" близких у них не происходит.





Паша сейчас живет с нашим общим другом Андреем. Мы общаемся с ним. Его друг детства Максим тоже пишет мне, друзья переживают, что Паша дурак, и пытаются нас помирить. Паша не пытался меня вернуть. Он плохо себя вел, так мужчине не стоит себя вести по отношению к матери своих детей, он так оскорблял, что я даже таких слов не знаю. Мы зашли так далеко, что после всего того, что мы друг другу наговорили, сложно представить, что мы сойдемся,

— рассказала Муцениеце.





Затронули Агата и Екатерина и тему домашнего насилия. Варнава призналась, что в ее семье было рукоприкладство, поэтому она призвала женщин не молчать.

Сейчас есть возможность говорить, кричать об этом — записывайте видео, пишите посты, пишите в директ артистам, которые могут озвучить эту проблему. Вы можете спасти себя и другие жизни. Вас, скорее всего, будут ругать, но нельзя молчать,

— подытожила Екатерина.



