Американский сенатор: Китай мешает Западу создавать вакцину от COVID-19

Вадим Карасев

Американский сенатор от Республиканской партии Рик Скотт обвинил власти Китая в препятствовании созданию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Он заявил о существовании доказательств этому тезису, но предъявлять их не стал.

В интервью BBC Скотт сообщил, что Пекин "не хочет, чтобы США разработали вакцину первыми", поскольку является врагом демократии и американцев.

"Мы должны создать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается саботировать нашу работу или же замедлить ее".

Ruposters писал, что вакцину от коронавируса, которую разрабатывает 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны совместно с центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, успешно испытали на обезьянах и хомяках.

В настоящий момент в мире испытывается около десятка различных вариантов вакцины от COVID-19. Специалисты уверены, что до появления массового эффективного средства остается около двух лет.