Архивы "Кинотавра": как Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Дарья Мороз и другие смотрели кино и зажигали под Шнурова

Вадим Карасев

Сегодня, 7 июня, в Сочи мог бы традиционно стартовать очередной "Кинотавр" — одно из главных светских и кинособытий лета. Увы, эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, и организаторы фестиваля приняли ответственное решение перенести смотр и церемонию на осень. Впрочем, это не мешает нам предаться ностальгии и хотя бы мысленно провести эти летние дни на побережье. Этим материалом мы открываем неделю кино на "Сплетнике": проведем ревизию нашего фотоархива, сравним наряды наших звезд, поговорим с участниками и создателями, вспомним забавные истории, светские казусы и громкие победы.

Итак, наше путешествие начнется с 2008 года. Тогда, кстати, "Кинотавр" тоже открывался 7 июня. С тех пор изменилось буквально все, но тем занимательнее наш сравнительный анализ.

Достаточно посмотреть на пары, вышагивающие под ручку по ковровой дорожке. Равшана Куркова и Артем Ткаченко, который в тот год был членом жюри, Светлана и Федор Бондарчук, Анастасия Макеева и Алексей Макаров, Ольга Орлова и Ренат Давлетьяров, Данила Козловский и Уршула Малка — все эти отношения уже история.

Есть что вспомнить не только из светских хроник, но и, собственно, из мира кино. Звездой той эпохи, безусловно, можно назвать Валерию Гай Германику, чей талант впервые получил высокое профессиональное признание именно на "Кинотавре". В 2005 году ее короткометражный документальный фильм "Девочки" получил приз на фестивале.

В 2008 году Валерия вернулась в Сочи уже в статусе лауреатки Каннского кинофестиваля (ее картина "Все умрут, а я останусь" была удостоена специального приза конкурса "Золотая камера" за лучший дебютный полнометражный фильм) и... молодой мамы — в марте того года она родила дочь Октавию. Ну а широкого зрителя в 2008 году ждала еще одна яркая премьера — фильм Валерия Тодоровского "Стиляги". На одну из вечеринок исполнители главных ролей во главе с Оксаной Акиньшиной пришли в образе своих героев и показали, как надо зажигать в стиле 50-х!

Главный приз фестиваля за лучший фильм в том году достался картине режиссера-дебютанта Бакура Бакурадзе "Шультес". Фильм получил хорошую критику, а Павел Чухрай сравнил некоторые приемы автора со стилистикой Андрея Тарковского. Сегодня Бакурадзе сосредоточен больше на продюсерской и преподавательской деятельности. Последняя режиссерская работа в его фильмографии датируется 2015 годом.

Церемония открытия





Концерты: "Ленинград", Глюкоза, "Стиляги" и все-все-все













Морской вечер





Церемония закрытия



