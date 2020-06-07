Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Архивы "Кинотавра": как Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Дарья Мороз и другие смотрели кино и зажигали под Шнурова

Архивы "Кинотавра": как Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Дарья Мороз и другие смотрели кино и зажигали под Шнурова

Архивы "Кинотавра": как Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Дарья Мороз и другие смотрели кино и зажигали под Шнурова

Сегодня, 7 июня, в Сочи мог бы традиционно стартовать очередной "Кинотавр" — одно из главных светских и кинособытий лета. Увы, эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, и организаторы фестиваля приняли ответственное решение перенести смотр и церемонию на осень. Впрочем, это не мешает нам предаться ностальгии и хотя бы мысленно провести эти летние дни на побережье. Этим материалом мы открываем неделю кино на "Сплетнике": проведем ревизию нашего фотоархива, сравним наряды наших звезд, поговорим с участниками и создателями, вспомним забавные истории, светские казусы и громкие победы.

Итак, наше путешествие начнется с 2008 года. Тогда, кстати, "Кинотавр" тоже открывался 7 июня. С тех пор изменилось буквально все, но тем занимательнее наш сравнительный анализ. 

Достаточно посмотреть на пары, вышагивающие под ручку по ковровой дорожке. Равшана Куркова и Артем Ткаченко, который в тот год был членом жюри, Светлана и Федор Бондарчук, Анастасия Макеева и Алексей Макаров, Ольга Орлова и Ренат Давлетьяров, Данила Козловский и Уршула Малка — все эти отношения уже история.

Есть что вспомнить не только из светских хроник, но и, собственно, из мира кино. Звездой той эпохи, безусловно, можно назвать Валерию Гай Германику, чей талант впервые получил высокое профессиональное признание именно на "Кинотавре". В 2005 году ее короткометражный документальный фильм "Девочки" получил приз на фестивале.

В 2008 году Валерия вернулась в Сочи уже в статусе лауреатки Каннского кинофестиваля (ее картина "Все умрут, а я останусь" была удостоена специального приза конкурса "Золотая камера" за лучший дебютный полнометражный фильм) и... молодой мамы — в марте того года она родила дочь Октавию. Ну а широкого зрителя в 2008 году ждала еще одна яркая премьера — фильм Валерия Тодоровского "Стиляги". На одну из вечеринок исполнители главных ролей во главе с Оксаной Акиньшиной пришли в образе своих героев и показали, как надо зажигать в стиле 50-х!

Главный приз фестиваля за лучший фильм в том году достался картине режиссера-дебютанта Бакура Бакурадзе "Шультес". Фильм получил хорошую критику, а Павел Чухрай сравнил некоторые приемы автора со стилистикой Андрея Тарковского. Сегодня Бакурадзе сосредоточен больше на продюсерской и преподавательской деятельности. Последняя режиссерская работа в его фильмографии датируется 2015 годом.

Церемония открытия


Концерты: "Ленинград", Глюкоза, "Стиляги" и все-все-все




Морской вечер


Церемония закрытия


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Сроки подачи документов для поступления в колледж продлили до 25 августа
Сроки подачи документов для поступления в колледж продлили до 25
Врач посоветовала переболевшим COVID-19 соблюдать меры профилактики
Врач посоветовала переболевшим COVID-19 соблюдать меры профилактики
Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч
Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч
Джордана Брюстер и Эндрю Форм расстались после 13 лет брака
Джордана Брюстер и Эндрю Форм расстались после 13 лет брака
Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
"В любых условиях". В Минпросвещения привели срок открытия колледжей в РФ
"В любых условиях". В Минпросвещения привели срок открытия колледжей
Архивы "Кинотавра": как Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Дарья Мороз и другие смотрели кино и зажигали под Шнурова
Архивы "Кинотавра": как Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Дарья
Слова-замки, которые «запирают» путь к счастью
Слова-замки, которые «запирают» путь к счастью
Стало известно о насилии полицейских над темнокожей женщиной в США
Стало известно о насилии полицейских над темнокожей женщиной в США
В Приморье участки голосования по Конституции откроют на военных кораблях
В Приморье участки голосования по Конституции откроют на военных
Гузеева услышала необычную фамилию на «Давай поженимся!» и громко рассмеялась
Гузеева услышала необычную фамилию на «Давай поженимся!» и громко

Топ на сегодня

Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая волна COVID-19
Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда ходили Лопырева, Цейтлина, Бондарчук и другие в 2009 году
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда

Еще по теме

Равшана Куркова не перестает восхищать поклонников (фото)
«Кинотавр-2018» открылся фильмом Серебренникова «Лето»
Равшана Куркова блеснула фигурой в купальнике (фото)
Равшана Куркова прокомментировала слухи о романе с женатым режиссером