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Армения «шагает сквозь ад»: премьер заражен, в медцентрах мест нет

Армения «шагает сквозь ад»: премьер заражен, в медцентрах мест нет

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 766 и достигло 13130. Как сообщает 7 июня пресс-служба Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, всего было проведено 69171 (+2497) тестов. Фактически на данный момент лечатся 8844 (+459) человек.

По последним данным, выздоровели — 4014 (+294) человек.

Всего от коронавирусной инфекции скончались 200 (+10) пациента, а еще 72 (+3) умерли из-за других заболеваний, но у них была диагностирована коронавирусная инфекция.

Накануне, выступая на брифинге, премьер-министр Армении Никол Пашинян, сам подхвативший заразу, заявил о том, что 200 инфицированных коронавирусом ждут своей очереди для госпитализации. По его словам, на данный момент в медцентрах республики мест уже нет.

«Мы дошли до критической точки, можно сказать, что мы шагаем сквозь ад», — сказал он.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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