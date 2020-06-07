Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Байден запишет видео для семьи погибшего чернокожего американца

Байден запишет видео для семьи погибшего чернокожего американца

Байден запишет видео для семьи погибшего чернокожего американцаДжо БайденФото: Jim Bourg / Reuters

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден запишет видео для семьи погибшего чернокожего американца Джорджа Флойда и встретится с его родственниками, чтобы передать соболезнования. Об этом в пятницу, 7 июня, передает New York Times.

Как сообщили изданию помощники Байдена, политик не сможет присутствовать на поминальных мероприятиях из соображений безопасности, потому он планирует снять видеообращение. Кроме того, он собирается навестить близких Флойда, чтобы пообщаться с ними лично.

Церемония прощания с погибшим пройдет утром 9 июня в Хьюстоне, штат Техас. Адвокат семьи погибшего утверждал о том, что Байден заявлял о намерении присутствовать на траурном мероприятии.

Ранее в июне сообщалось, что Байден покинул свой дом, чтобы отправиться на протесты, разгоревшиеся из-за гибели чернокожего охранника. До этого политик впервые за два с половиной месяца принял участие в публичном мероприятии, посетив со своей супругой Джилл мемориал павшим солдатам в парке возле своего дома в штате Делавэр.

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда в результате грубого ареста. В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. За время протестов погибли 11 человек.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Байден запишет видео для семьи погибшего чернокожего американца
Байден запишет видео для семьи погибшего чернокожего американца
Работодателям предложили отдавать предпочтение россиянам при трудоустройстве
Работодателям предложили отдавать предпочтение россиянам при
Sunday Times рассказала о новом месте жительства Сергея и Юлии Скрипаль
Sunday Times рассказала о новом месте жительства Сергея и Юлии
Абрамович купил картину «Крик» за 120 миллионов долларов
Абрамович купил картину «Крик» за 120 миллионов долларов
У главного раввина России диагностирован коронавирус
У главного раввина России диагностирован коронавирус
Звездный Instagram: долгожданные прогулки, смены имиджа и семейные праздники
Звездный Instagram: долгожданные прогулки, смены имиджа и семейные
Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит
Названы цели России в ливийском конфликте
Названы цели России в ливийском конфликте
NASA предсказало переход российских космонавтов на корабли SpaceX
NASA предсказало переход российских космонавтов на корабли SpaceX
СК начал проверку видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне
СК начал проверку видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне
Захарова: США оказывают на ФРГ колоссальное давление в вопросах энергетики
Захарова: США оказывают на ФРГ колоссальное давление в вопросах
Главный раввин России заразился коронавирусом
Главный раввин России заразился коронавирусом

Топ на сегодня

За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
Религиозный фанатик напал на троих полицейских во время протестов в США
Религиозный фанатик напал на троих полицейских во время протестов в
Режиссер "Солнцестояния" подтвердил, что работает над новым хоррором
Режиссер "Солнцестояния" подтвердил, что работает над новым хоррором
У более 1,6 тысячи украинцев нашли антитела к COVID-19
У более 1,6 тысячи украинцев нашли антитела к COVID-19

Еще по теме

Байден объяснил разгоревшиеся в США протесты
Байден ушел в отрыв от Трампа
Байден начал готовиться к победе над Трампом
Байден назвал чернокожего радиоведущего «не черным» и извинился