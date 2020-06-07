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Безработица в США неожиданно снизилась

Безработица в США неожиданно снизиласьФото: Lucy Nicholson / Globallookpress.com

Безработица в США неожиданно снизилась. Согласно данным статистики по рынку труда, показатель оказался на уровне 13,3 процента, тогда как аналитики ожидали не менее 14,7 процентов. Как сообщает ABC News, экономическая активность в стране постепенно возобновляется, снимаются вызванные пандемией коронавируса ограничения.

Аналитики делали куда более мрачные прогнозы. Как сообщает Reuters, не исключалось, что на фоне потери миллионов рабочих мест безработица приблизится к 20 процентам и будет установлен новый максимум за послевоенную историю. Для сравнения, во время Великой депрессии 1930-х годов без работы осталось около 25 процентов экономически активного населения.

Тем не менее, несмотря на улучшение ситуации, страну ждет долгий период безработицы. Появление новых безработных, в то время как компании и индивидуальные предприниматели начали возобновлять деятельность, свидетельствует о том, что бизнес стал пересматривать свою политику и сокращать затраты.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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