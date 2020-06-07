Битва платьев: Лорен Хаттон против Эльзы Хоск

Вадим Карасев

Нынешней весной мы оказались обделены светскими мероприятиями — из-за коронавируса все сидели по домам. Поэтому сегодня предлагаем перенестись в прошлое и обсудить два очень похожих образа, которые разделяют десятилетия.

Слева — Лорен Хаттон на церемонии премии "Оскар" в 1975 году в платье от Halston, справа — Эльза Хоск на Каннском кинофестивале в 2019 году в платье от Etro.

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