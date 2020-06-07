Битва платьев: Лорен Хаттон против Эльзы Хоск
Сегодня, 09:35 Вадим Карасев
Нынешней весной мы оказались обделены светскими мероприятиями — из-за коронавируса все сидели по домам. Поэтому сегодня предлагаем перенестись в прошлое и обсудить два очень похожих образа, которые разделяют десятилетия.
Слева — Лорен Хаттон на церемонии премии "Оскар" в 1975 году в платье от Halston, справа — Эльза Хоск на Каннском кинофестивале в 2019 году в платье от Etro.
Чей образ нравится вам больше? Голосуем!
По материалам: spletnik.ru