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Бэнкси посвятил новую картину протестам в США

Бэнкси посвятил новую картину протестам в США

Британский уличный художник Бэнкси представил в Instagram новую картину. Она посвящена протестам в США против расовой дискриминации и полицейского насилия.

На картине изображен портрет черной безликой фигуры с глазами-прорезями. Рядом стоит большая горящая свеча. Над портретом висит американский флаг, угол которого загорелся от пламени свечи.

Как объяснил художник, сначала он думал, что ему стоит "заткнуться и слушать мнение темнокожих людей по этому вопросу", но затем осознал, что это не их проблема, а его.

"Цветные люди терпят неудачи из-за системы. Белой системы. Как неисправная труба, она топит квартиры людей, живущих внизу. Эта ущербная система заставляет их страдать, но не их задача ее исправлять. Они и не могут — никто не пустит их в квартиру наверху. Это проблема белых, и если они ее не решат, кто-то будет вынужден подняться и выбить дверь", — написал Бэнкси.

Масштабные протестные акции против полицейского произвола и расовой дискриминации в США начались после того, как в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летний темнокожий Джордж Флойд был задушен полицейским во время задержания. Мирный протест быстро перерос в массовые беспорядки, бунты и мародерство, которые перекинулись и на другие города. В некоторых штатах мирный протест поддержали силовики. В ООН призвали остановить насилие на почве расовой ненависти, а Евросоюз поддержал мирных протестующих. Акции против расовой дискриминации стали проводить и в европейских городах, а журнал Time решил посвятить проблеме обложку очередного выпуска.

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По материалам: uposters.ru

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