Боевики «ДНР» обстреляли Красногоровку: фото разрушений
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»
Оккупанты обстреляли населенный пункт Красногоровка, который находится в Донецкой области. Ранее боевики атаковали позиции ВСУ с беспилотника.
Как сообщает на своей странице в Facebook штаб операции Объединенных сил, СЦКК зафиксировал нарушения Российской Федерацией Минских договоренностей.
Так, боевики «ДНР» обстреляли Красногоровку, в результате чего были повреждены два жилых дома. В одном из них мина разрушила крышу, а в другом — поврежден фасад. Жертв и раненых среди мирных жителей, к счастью, нет.
На фото зафиксированы разрушения, которые причинил обстрел, произведенный боевиками «ДНР»:
Ранее сообщалось, что назвали имена военных, которые погибли на Донбассе в мае. Всего безвозвратные потери в рядах украинских бойцов составили семь человек.496 Сделайте "ФАКТЫ"
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