Боевики обстреляли силы ООС из крупнокалиберных пулеметов в районе Луганского
Сегодня, 14:49 Анастасия Иванова
На Донбассе боевики обстреляли силы ООС из крупнокалиберных пулеметов в районе Луганского. Обстрел произошел после полуночи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Указано, что с начала текущих суток, по состоянию на 12.00, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Луганском направлении.
"Сразу после полуночи, в течение 20 минут, противник вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов по украинским защитникам в районе Луганского. Прицельным огнем в ответ наши мужественные воины прекратили вооруженные провокации оккупантов", - отмечается в сообщении.
При этом за текущие сутки нет военных потерь среди наших защитников.
По материалам: gogetnews.info