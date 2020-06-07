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Боевики обстреляли силы ООС из крупнокалиберных пулеметов в районе Луганского

Боевики обстреляли силы ООС из крупнокалиберных пулеметов в районе Луганского
На Донбассе боевики обстреляли силы ООС из крупнокалиберных пулеметов в районе Луганского. Обстрел произошел после полуночи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Указано, что с начала текущих суток, по состоянию на 12.00, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Луганском направлении.
"Сразу после полуночи, в течение 20 минут, противник вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов по украинским защитникам в районе Луганского. Прицельным огнем в ответ наши мужественные воины прекратили вооруженные провокации оккупантов", - отмечается в сообщении.

При этом за текущие сутки нет военных потерь среди наших защитников.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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