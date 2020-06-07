«Бразильский Трамп» Болсонару выводит страну из ВОЗ
Бразилия выйдет из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за «идеологически предвзятого» поведения организации на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщает France 24.
France 24 считает, что Болсонару таким образом может повторить жест американского президента Дональда Трампа, который ранее разорвал отношения с ВОЗ. Угроза бразильского лидера стала реакцией на озвученные ранее организацией в адрес властей латиноамериканских стран предупреждения о том, что снятие карантинных мер до замедления распространения коронавирусной инфекции может представлять для региона серьёзный риск.
Болсонару «имитировал Дональда Трампа» на протяжении всего коронавирусного кризиса: он и преуменьшал серьёзность инфекции, и призывал население вернуться к нормальной жизни, и, наконец, уверенно говорил об эффективности препарата «Гидроксихлорохин», по поводу которого по-прежнему ведутся споры в научном сообществе.
Как и Трамп, Болсонару также поднимал вопрос «Гидроксихлорохина». В частности, он выразил удивление по поводу того, что опубликованное ранее медицинским журналом Lancet исследование, авторы которого заключили, что препарат неэффективен, было сначала раскритиковано, а затем отозвано, что заставило ВОЗ повторно начать клинические исследования этого вещества.
Между тем 4 июня смертность от коронавирусной инфекции в Бразилии в очередной раз достигла рекордных показателей, из-за чего страна по этому показателю обошла Италию, отмечает France 24. Болсонару, впрочем, продолжает требовать как можно скорее снять ограничительные меры, утверждая, что экономические последствия пандемии имеют большее значение, чем санитарно-эпидемиологические.
Как писала бразильская газета Folha, коронавирус, который президент страны лишь 100 дней назад называл «лёгким гриппом», теперь «убивает по бразильцу в минуту».
По данным France 24, Бразилия наряду с Мексикой — две самые густонаселённые страны региона — особенно сильно страдают от пандемии: за 5 июня в Бразилии от коронавирусной инфекции умерло 1 005 человек, а в Мексике — 625. В Бразилии было выявлено более 645 тыс. случаев заражения, однако многие эксперты считают это число сильно заниженным из-за нехватки в стране тестов.