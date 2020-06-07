«Бразильский Трамп» Болсонару выводит страну из ВОЗ

Лидия Мартынова

Бразилия выйдет из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за «идеологически предвзятого» поведения организации на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщает France 24.

«Я вам говорю — США покинули ВОЗ и мы тоже планируем это сделать в будущем. Либо ВОЗ будет работать без идеологической предвзятости, либо мы тоже из неё выйдем. Нам не нужны люди, которые извне будут высказывать мысли по поводу здравоохранения здесь», — заявил Болсонару.

France 24 считает, что Болсонару таким образом может повторить жест американского президента Дональда Трампа, который ранее разорвал отношения с ВОЗ. Угроза бразильского лидера стала реакцией на озвученные ранее организацией в адрес властей латиноамериканских стран предупреждения о том, что снятие карантинных мер до замедления распространения коронавирусной инфекции может представлять для региона серьёзный риск.

Болсонару «имитировал Дональда Трампа» на протяжении всего коронавирусного кризиса: он и преуменьшал серьёзность инфекции, и призывал население вернуться к нормальной жизни, и, наконец, уверенно говорил об эффективности препарата «Гидроксихлорохин», по поводу которого по-прежнему ведутся споры в научном сообществе.

Как и Трамп, Болсонару также поднимал вопрос «Гидроксихлорохина». В частности, он выразил удивление по поводу того, что опубликованное ранее медицинским журналом Lancet исследование, авторы которого заключили, что препарат неэффективен, было сначала раскритиковано, а затем отозвано, что заставило ВОЗ повторно начать клинические исследования этого вещества.

«Трамп у них деньги забрал — и они сразу стали всё пересматривать, — заявил Болсонару. — Вот и хлорохин вернулся».

Между тем 4 июня смертность от коронавирусной инфекции в Бразилии в очередной раз достигла рекордных показателей, из-за чего страна по этому показателю обошла Италию, отмечает France 24. Болсонару, впрочем, продолжает требовать как можно скорее снять ограничительные меры, утверждая, что экономические последствия пандемии имеют большее значение, чем санитарно-эпидемиологические.

Как писала бразильская газета Folha, коронавирус, который президент страны лишь 100 дней назад называл «лёгким гриппом», теперь «убивает по бразильцу в минуту».

«Пока вы это читали, от коронавируса уже умер один бразилец», — также писала редакция Folha.

По данным France 24, Бразилия наряду с Мексикой — две самые густонаселённые страны региона — особенно сильно страдают от пандемии: за 5 июня в Бразилии от коронавирусной инфекции умерло 1 005 человек, а в Мексике — 625. В Бразилии было выявлено более 645 тыс. случаев заражения, однако многие эксперты считают это число сильно заниженным из-за нехватки в стране тестов.