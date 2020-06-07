Британская пресса сообщила о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Вадим Карасев

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обустраиваются в новой жизни под новыми именами в Новой Зеландии. Об этом написал британский таблоид The Sunday Times of London.

Отец и дочь, в отравлении которых были обвинены "российские агенты военной разведки", переехали в Новую Зеландию после того, как провели более года в британской конспиративной квартире MI6, сообщает издание. Высокопоставленный правительственный источник, на который ссылается The Sunday Times of London, сообщил, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия получили "новые личности и поддержку", чтобы начать новую жизнь в новой стране.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория не верит в переезд своих родственников из Британии. В беседе с ТАСС она сообщила, что и Юлия, и Сергей Скрипаль жаловались на пошатнувшееся здоровье, поэтому их "новая жизнь" в Новой Зеландии представляется ей весьма сомнительным вариантом.

Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке в парке в Солсбери, Великобритания, в марте 2018 года. Они были отравлены "Новичком" - химическим нервно-паралитическим веществом.

Скрипаль когда-то работал во внешней разведке России, но позже был раскрыт и осужден, как двойной агент, работавший на Британию.