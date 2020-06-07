Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Британская пресса сообщила о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британская пресса сообщила о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британская пресса сообщила о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обустраиваются в новой жизни под новыми именами в Новой Зеландии. Об этом написал британский таблоид The Sunday Times of London.

Отец и дочь, в отравлении которых были обвинены "российские агенты военной разведки", переехали в Новую Зеландию после того, как провели более года в британской конспиративной квартире MI6, сообщает издание. Высокопоставленный правительственный источник, на который ссылается The Sunday Times of London, сообщил, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия получили "новые личности и поддержку", чтобы начать новую жизнь в новой стране.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория не верит в переезд своих родственников из Британии. В беседе с ТАСС она сообщила, что и Юлия, и Сергей Скрипаль жаловались на пошатнувшееся здоровье, поэтому их "новая жизнь" в Новой Зеландии представляется ей весьма сомнительным вариантом.

Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке в парке в Солсбери, Великобритания, в марте 2018 года. Они были отравлены "Новичком" - химическим нервно-паралитическим веществом.

Скрипаль когда-то работал во внешней разведке России, но позже был раскрыт и осужден, как двойной агент, работавший на Британию.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Росавиация готова возобновить с 15 июля авиасообщение с 15 странами
Росавиация готова возобновить с 15 июля авиасообщение с 15 странами
Таро-прогноз на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Юноша годами притворялся студентом и запутался во лжи
Юноша годами притворялся студентом и запутался во лжи
Музыканты поддержали флешмоб «Молодежки ОНФ» ко Дню России
Музыканты поддержали флешмоб «Молодежки ОНФ» ко Дню России
Техники и советы сексологов: как прокачать свой оргазм
Техники и советы сексологов: как прокачать свой оргазм
Туризм Камбоджи из-за коронавируса потеряет три миллиарда долларов
Туризм Камбоджи из-за коронавируса потеряет три миллиарда долларов
Президент Латвии Левитс: Латыши желают в счастье танцевать на своей земле
Президент Латвии Левитс: Латыши желают в счастье танцевать на своей
В Нью-Йорке отменили комендантский час
В Нью-Йорке отменили комендантский час
Исчезновение Бари Алибасова объяснили
Исчезновение Бари Алибасова объяснили
Боевики обстреляли силы ООС из крупнокалиберных пулеметов в районе Луганского
Боевики обстреляли силы ООС из крупнокалиберных пулеметов в районе
Путин поздравил с юбилеем бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя
Путин поздравил с юбилеем бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя
Женщина создала фейковый аккаунт в Tinder и уличила мужа в измене
Женщина создала фейковый аккаунт в Tinder и уличила мужа в измене

Топ на сегодня

За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
За сутки в России проведено 8984 положительных тестов на COVID-19
Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая волна COVID-19
Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре

Еще по теме

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Родственница объявила о желании Юлии Скрипаль вернуться в Россию
Племянница Скрипаля рассказала о желании родственников вернуться в РФ
СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль