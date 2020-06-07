Бывший шеф нацразведки США: Китай и Россия воспользуются нашими трудностями
Китай и Россия воспользуются продолжающимися в Америке беспорядками и будут указывать на «лицемерие» со стороны Вашингтона и «нарушения прав человека на наших улицах». Такое заявление в интервью американскому телевидению сделал бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, сообщает Fox News.
По словам чиновника, межрасовая вражда в США интересует противников Америки, поскольку они желают применить её для распространения своей пропаганды. Представители Китая и Ирана в субботу уже «насмехнулись» в «Твиттере» над межрасовыми противоречиями в Штатах, подчёркивает обозреватель Fox News.
Как отметил в своём интервью Клэппер, нынешний кризис — «период большой уязвимости» для США, который усугубил целый ряд иных дестабилизирующих факторов, возросших по силе в последние годы. Комментируя по просьбе журналиста свои собственные замечания о «хрупкости» американских институтов власти, озвученные им в июле 2016 года, Клэппер констатировал, что произошедшие с тех пор события, — включая «посягательства против наших институтов и принципов правового государства, выпады в адрес свободной прессы, всё более интенсивное движение к авторитарным методам, применение или угрозы применения вооружённых сил для подавления внутренних протестов», — крайне тревожны, поскольку говорят о «нестабильности» в стране.
Отвечая на вопрос интервьюера о том, переживут ли США нынешний раскол, Клэппер заявил, что всё же надеется, что Америка «эту бурю вынесет».
Ранее президент США Дональд Трамп и его соратники-республиканцы неоднократно критиковали Клэппера в связи с тем, что он был одним из лидеров разведсообщества США в то время, когда в стране расследовалось «российское дело», инициированное, как утверждают некоторые, политическими противниками президента. Клэппер наряду с другими чиновниками оказался под пристальным вниманием администрации после того, как появилась информация об обстоятельствах расследования в отношении бывшего советника Трампа по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна, говорится в материале канала.
По всей территории США продолжаются волнения, спровоцированные гибелью чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда — инцидента, который «обострил существующую напряжённость в межрасовых отношениях», отмечает автор статьи Сэм Дорман. На фоне протестов властям на местах с трудом удаётся поддерживать порядок, и в ряде случаев протестные мероприятия обернулись «насилием и мародёрством».
Дональд Трамп пригрозил задействовать в тех регионах, где, по его мнению, не предпринимается достаточных мер для противодействия беспорядкам, вооружённые силы; угрозы президента были восприняты большинством политиков в штыки — его, в частности, раскритиковал за эти слова бывший министр обороны Джеймс Мэттис, — однако отдельные чиновники всё же встали на сторону Трампа, заявив, что проявления насилия необходимо жёстко пресекать, также напоминает Сэм Дорман.