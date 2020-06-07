Бывший шеф нацразведки США: Китай и Россия воспользуются нашими трудностями

Лидия Мартынова

Китай и Россия воспользуются продолжающимися в Америке беспорядками и будут указывать на «лицемерие» со стороны Вашингтона и «нарушения прав человека на наших улицах». Такое заявление в интервью американскому телевидению сделал бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, сообщает Fox News.

«Если мы не будем контролировать ситуацию и обращать внимание на то, что происходит за рубежом, — естественно, речь об информационном поле, — и китайцы, и русские в полной мере воспользуются ситуацией. Так, они, разумеется, будут указывать на наше лицемерие: вот мы, защитники прав человека, а вот — явные нарушения прав человека, происходящие на наших же улицах», — сказал Клэппер.

По словам чиновника, межрасовая вражда в США интересует противников Америки, поскольку они желают применить её для распространения своей пропаганды. Представители Китая и Ирана в субботу уже «насмехнулись» в «Твиттере» над межрасовыми противоречиями в Штатах, подчёркивает обозреватель Fox News.

Как отметил в своём интервью Клэппер, нынешний кризис — «период большой уязвимости» для США, который усугубил целый ряд иных дестабилизирующих факторов, возросших по силе в последние годы. Комментируя по просьбе журналиста свои собственные замечания о «хрупкости» американских институтов власти, озвученные им в июле 2016 года, Клэппер констатировал, что произошедшие с тех пор события, — включая «посягательства против наших институтов и принципов правового государства, выпады в адрес свободной прессы, всё более интенсивное движение к авторитарным методам, применение или угрозы применения вооружённых сил для подавления внутренних протестов», — крайне тревожны, поскольку говорят о «нестабильности» в стране.

«Я уж и не говорю об экономических проблемах, вызванных пандемией, как и о том, что наша страна завалена оружием, — добавил Клэппер. — Всё это характерно как раз для нестабильных государств».

Отвечая на вопрос интервьюера о том, переживут ли США нынешний раскол, Клэппер заявил, что всё же надеется, что Америка «эту бурю вынесет».

«Мы и в прошлом переносили травмы — я, конечно, имею в виду Гражданскую войну, а также Вьетнам и последовавшие за ним потрясения, которые я застал лично, — напомнил Клэппер. — Мне кажется, что определённый оптимизм проявлять всё-таки можно, однако не исключено, что ситуация будет усугубляться и дальше».

Ранее президент США Дональд Трамп и его соратники-республиканцы неоднократно критиковали Клэппера в связи с тем, что он был одним из лидеров разведсообщества США в то время, когда в стране расследовалось «российское дело», инициированное, как утверждают некоторые, политическими противниками президента. Клэппер наряду с другими чиновниками оказался под пристальным вниманием администрации после того, как появилась информация об обстоятельствах расследования в отношении бывшего советника Трампа по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна, говорится в материале канала.

По всей территории США продолжаются волнения, спровоцированные гибелью чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда — инцидента, который «обострил существующую напряжённость в межрасовых отношениях», отмечает автор статьи Сэм Дорман. На фоне протестов властям на местах с трудом удаётся поддерживать порядок, и в ряде случаев протестные мероприятия обернулись «насилием и мародёрством».

Дональд Трамп пригрозил задействовать в тех регионах, где, по его мнению, не предпринимается достаточных мер для противодействия беспорядкам, вооружённые силы; угрозы президента были восприняты большинством политиков в штыки — его, в частности, раскритиковал за эти слова бывший министр обороны Джеймс Мэттис, — однако отдельные чиновники всё же встали на сторону Трампа, заявив, что проявления насилия необходимо жёстко пресекать, также напоминает Сэм Дорман.