Число случаев COVID-19 в мире приближается к 7 миллионам

Вадим Карасев

Число случаев нового коронавируса COVID-19 по всему миру приближается к семи миллионам. В последнее время число заболевших резко возросло в Бразилии и Индии.

Около 30% от общего числа заболевших коронавирусом - два миллиона случаев инфицирования, зафиксированы в Соединенных Штатах. Наиболее быстро растущая вспышка приходится на Латинскую Америку, где в настоящее время регистрируют примерно 16% от всех новых случаев.

В глобальном масштабе число смертей от нового коронавируса приближается к 400 000. На США приходится около одной четверти всех летальных исходов, но смертность в Южной Америке быстро растет. Число смертей, связанных с COVID-19, всего за пять месяцев сравнялось с числом людей, которые ежегодно умирают от малярии - одной из самых смертоносных инфекционных болезней в мире.

Первая смерть от COVID-19 была зарегистрирована 10 января в Ухане, Китай. Уже к началу апреля число погибших перевалило за 100 000. Всего за 23 дня печальная статистика возросла с 300 000 до 400 000 смертей.

В США самый высокий уровень смертности в мире - почти 110 000 человек. Число погибших в Бразилии быстро растет, и эта страна может обогнать Великобританию, чтобы занять второе место по смертности от коронавируса в мире.

Считается, что общее число смертей превышает официально заявленные 400 000, поскольку во многих странах отсутствуют ресурсы для тестирования всех жертв, а некоторые страны не учитывают случаи смерти, произошедшие за стенами больниц.

Ранее портал Южный Федеральный писал о том, как проходит создание вакцины от коронавируса.