Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч

Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч

В мире число умерших после заражения коронавирусом нового типа на сегодня, 7 июня, достигло 400 013. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

По данным исследовательской организации, наибольшее число смертей от Covid-19 приходится на США (более 109,8 тыс.), Великобританию (почти 40,6 тыс.), Бразилию (более 35,9 тыс.), Италию (более 33,8) и Францию (около 29,2).

В общей сложности во всем мире инфицированы коронавирусом более 6,9 млн человек. Максимальное количество случаев заражения — 1 920 061 — зафиксировано в США. На втором месте находится Бразилия — 672 846, далее Россия — 467 073 и Великобритания -286 294.

ИА Newstes ранее сообщало, в России на сегодняшний день выздоровел 226 731 человек, умерли 5 859.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Сроки подачи документов для поступления в колледж продлили до 25 августа
Сроки подачи документов для поступления в колледж продлили до 25
Врач посоветовала переболевшим COVID-19 соблюдать меры профилактики
Врач посоветовала переболевшим COVID-19 соблюдать меры профилактики
Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч
Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч
Джордана Брюстер и Эндрю Форм расстались после 13 лет брака
Джордана Брюстер и Эндрю Форм расстались после 13 лет брака
Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
"В любых условиях". В Минпросвещения привели срок открытия колледжей в РФ
"В любых условиях". В Минпросвещения привели срок открытия колледжей
Архивы "Кинотавра": как Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Дарья Мороз и другие смотрели кино и зажигали под Шнурова
Архивы "Кинотавра": как Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Дарья
Слова-замки, которые «запирают» путь к счастью
Слова-замки, которые «запирают» путь к счастью
Стало известно о насилии полицейских над темнокожей женщиной в США
Стало известно о насилии полицейских над темнокожей женщиной в США
В Приморье участки голосования по Конституции откроют на военных кораблях
В Приморье участки голосования по Конституции откроют на военных
Гузеева услышала необычную фамилию на «Давай поженимся!» и громко рассмеялась
Гузеева услышала необычную фамилию на «Давай поженимся!» и громко

Топ на сегодня

Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая волна COVID-19
Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда ходили Лопырева, Цейтлина, Бондарчук и другие в 2009 году
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда

Еще по теме

Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона
Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек
В мире выявили более 3,5 миллиона случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6,6 млн