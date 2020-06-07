Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч

Анастасия Иванова

В мире число умерших после заражения коронавирусом нового типа на сегодня, 7 июня, достигло 400 013. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

По данным исследовательской организации, наибольшее число смертей от Covid-19 приходится на США (более 109,8 тыс.), Великобританию (почти 40,6 тыс.), Бразилию (более 35,9 тыс.), Италию (более 33,8) и Францию (около 29,2).

В общей сложности во всем мире инфицированы коронавирусом более 6,9 млн человек. Максимальное количество случаев заражения — 1 920 061 — зафиксировано в США. На втором месте находится Бразилия — 672 846, далее Россия — 467 073 и Великобритания -286 294.

ИА Newstes ранее сообщало, в России на сегодняшний день выздоровел 226 731 человек, умерли 5 859.