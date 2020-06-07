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Чонгук из BTS выпустил сольную песню "Still with you"

Чонгук из BTS выпустил сольную песню "Still with you"
Южнокорейский певец и участник K-pop группы BTS разместил на платформе SoundCloud сольную песню "Still with you", сообщает Soompi.

По информации издания, в записи трека принял участие композитор и продюсер Pdogg, а композиция посвящена АРМИ (A.R.M.Y.) – фанатам исполнителя и группы. В ссылке к "Still with you" написано: "спасибо, АРМИ-2020".


На следующей неделе, состоится BTS Festa – ежегодный праздник, который с июня 2014 года отмечают участники группы с поклонниками. Он длится две недели и совпадает с годовщиной создания BTS – 13 июня 2013 года.


Перед и во время BTS Festa музыканты радуют фанатов новым контентом: выпускают эксклюзивные фотографии или видео с концертов, снимают клипы, представляют новые песни и многое другое.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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