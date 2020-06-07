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Деятель культуры заявил о важности упоминания русского языка в Конституции

Деятель культуры заявил о важности упоминания русского языка в Конституции

Директор государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Михайловское" Георгий Василевич поддержал принятие поправок в Конституцию. Об этом Василевич заявил в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие было приурочено ко Дню русского языка.

«Кстати, еще один интересный момент. Вы уже сказали о поправках к Конституции, где русский язык обозначается как общенациональный. Там же говорится о том, что языки народов России не менее важны, они сохраняются, и это очень по-пушкински. Очень по-пушкински, поскольку мы все знаем стихотворение "Памятник", и там есть строки: "Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык...", – сказал Василевич во время общения с президентом.

В своем вступительном слове президент заявил, что русский язык объединяет все народы России и является основой национальной идентичности. "Для нашей страны русский язык – много больше, чем средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте", – сказал Путин.

Напомним, что поправка к ст. 68 Конституции РФ предлагает установить русский язык как язык "государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации". При этом "Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития".

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По материалам: uposters.ru

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