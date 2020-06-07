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Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.

"Да, действительно так. Могу сказать, что большинством голосов она была исключена, 10 человек против, двое воздержались. У неё есть возможность подать апелляцию, принять решение по тем замечаниям, которые к ней были, и признать их. Мы не исключаем, что со временем она может быть восстановлена", - сказал Зюганов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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