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Директор бурятской библиотеки оценила поправки в Конституцию

Директор бурятской библиотеки оценила поправки в Конституцию

Язык - это то, что скрепляет русский народ как внутри себя, так и с другими народами мира. Такое заявление сделала библиотекарь из Бурятии Людмила Гармаева в ходе встречи президента Владимира Путина с деятелями культуры.

"Ведь на русском языке за пределами России говорит почти 100 миллионов человек, это еще 2/3 населения страны. Разумеется, защита этого наследия должна быть закреплена в Конституции", - сказала Гармаева.

По ее мнению, "не помешало бы и обезопасить язык и от перевода на латиницу, что стало грустным трендом послесоветского развития стран СНГ и даже Европы".

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По материалам: uposters.ru

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