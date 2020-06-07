Директор бурятской библиотеки оценила поправки в Конституцию

Вадим Карасев

Язык - это то, что скрепляет русский народ как внутри себя, так и с другими народами мира. Такое заявление сделала библиотекарь из Бурятии Людмила Гармаева в ходе встречи президента Владимира Путина с деятелями культуры.

"Ведь на русском языке за пределами России говорит почти 100 миллионов человек, это еще 2/3 населения страны. Разумеется, защита этого наследия должна быть закреплена в Конституции", - сказала Гармаева.

По ее мнению, "не помешало бы и обезопасить язык и от перевода на латиницу, что стало грустным трендом послесоветского развития стран СНГ и даже Европы".

