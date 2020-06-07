Директор бурятской библиотеки оценила поправки в Конституцию
Сегодня, 01:49 Вадим Карасев
Язык - это то, что скрепляет русский народ как внутри себя, так и с другими народами мира. Такое заявление сделала библиотекарь из Бурятии Людмила Гармаева в ходе встречи президента Владимира Путина с деятелями культуры.
"Ведь на русском языке за пределами России говорит почти 100 миллионов человек, это еще 2/3 населения страны. Разумеется, защита этого наследия должна быть закреплена в Конституции", - сказала Гармаева.
По ее мнению, "не помешало бы и обезопасить язык и от перевода на латиницу, что стало грустным трендом послесоветского развития стран СНГ и даже Европы".
По материалам: uposters.ru