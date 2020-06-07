Для спасения от эпидемии россиян будут разобщать

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Работа в удалённом формате, самоизоляция, соблюдение социальной дистанции, отмена массовых мероприятий, закрытие мест скопления людей — такие меры социального разобщения, разрывающие пути передачи возбудителя, вошли в перечень основных мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Все они перечислены в санитарно-эпидемиологических правилах «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждённых постановлением главного санитарного врача России. Документ вступает в силу 7 июня.

В нём также изложены правила проведения лабораторных исследований, методы и условия дезинфекции помещений и общественных пространств, основания изоляции и госпитализации пациентов, а также алгоритм работы больниц с такими пациентами. Постановление будет действовать до конца 2020 года.

Ранее «Парламентская газета» подробно разобрала главные предписания Роспотребнадзора по профилактике COVID-19.

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