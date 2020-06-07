Джордана Брюстер и Эндрю Форм расстались после 13 лет брака

Вадим Карасев

Западные СМИ сообщают о расставании 40-летней актрисы Джорданы Брюстер и 48-летнего продюсера Эндрю Форма. По словам источников, разрыв пары произошел еще в начале года и был очень тихим — после расставания они остались друзьями.





Они очень уважают друг друга и остаются любящими родителями для двоих своих детей, которых воспитывают вместе,

— рассказал источник.

В браке супруги прожили 13 лет. В 2013 году на свет появился их сын Джулиан, а в 2016 году они стали родителями во второй раз — у них родился сын Роуэн. Обоих детей паре родила суррогатная мать.





Эндрю Форм и Джордана Брюстер с сыном Роуэном

Джордана и Эндрю познакомились на съемочной площадке фильма "Техасская резня бензопилой: Начало". Форм выступил продюсером картины, а Брюстер снялась в главной роли. На двухлетнюю годовщину отношений Форм сделал возлюбленной предложение, подарив ей кольцо с бриллиантом в 3,2 карата в изумрудной огранке.

Через год они сыграли свадьбу — узами брака пара связала себя на частной церемонии на острове Невис.





Джордана Брюсетр с сыновьями Роуэном и Джулианом