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Елизавета Боярская показала, какой подарок Максим Матвеев сделал своими руками для их младшего сына

Елизавета Боярская показала, какой подарок Максим Матвеев сделал своими руками для их младшего сына

Сегодня у 37-летнего Максима Матвеева и 34-летней Елизаветы Боярской праздник — актерская семья отмечает 1,5 года своего младшего сына Григория. Отец мальчика приготовил ему особенный подарок, сделав своими руками деревянную лошадку-качалку.

Сегодня 1,5 года нашему Григорию! Макс сделал вот такой вот подарок! Сделал своими собственными руками, от начала до конца! Вот уж точно говорят, талантливый человек талантлив во всем! Можно сказать, новая семейная реликвия. Детям! Внукам! Ну или мы с Максом в старости будем качаться, — написала Елизавета в инстаграме.


Максим Матвеев с подарком для сына


В соцсети она показала результат работы мужа, а сам актер несколько дней назад поделился снимком промежуточного этапа работы, которой посвятил время на самоизоляции. Знаменитая семья живет в Санкт-Петербурге и о своем карантине, кстати, тоже рассказывала. Елизавета и Максим говорили, что долгое пребывание в замкнутом пространстве они перенесли спокойно и без ссор, помогали друг другу в бытовых делах и занятиях с детьми. Помимо Григория, пара растит восьмилетнего сына Андрея.


Максим Матвеев и Елизавета Боярская


Максим Матвеев с сыном Григорием


Максим Матвеев с сыном Андреем



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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