Фан-зоны пока под запретом: в Украине с 10 июня разрешат массовые шоу
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»
С 10 июня в Украине разрешат проведение массовых культурных мероприятий в областях, которые перешли на второй этап ослабления карантина. Часть регионов не готовы к снятию ограничений.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко.
«Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения начнут работать с 10 июня. Сейчас мы смотрим, что именно подпадает под это открытие с определенными эпидемическим ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более одного человека на 5 квадратных метров», — цитирует Ляшко ТСН.
Ляшко также напомнил правила проведения культурных мероприятий после ослабления карантинных мероприятий:
- одновременное пребывание посетителей мероприятия из расчета не более одного человека на 5 кв. м общей площади огороженной территории для мероприятий под открытым небом;.
- посетители в помещении заведения должны быть в масках;
- обязательные температурный скрининг и дезинфекция;
- увеличение пунктов входного контроля;
- по возможности контроль входных билетов бесконтактным способом с использованием сканеров;
- соблюдение дистанции полтора метра между посетителями на сидячих местах. За столиками — не более четырех человек.
Фан-зоны пока будут закрыты.
Также с 10 июня могут возобновить работу санатории. Решение с открытием детских оздоровительных лагерей пока не принято.
Напомним, 6 июня Донецкая, Волынская и Житомирская области отказались смягчать карантинные ограничения. Ранее Виктор Ляшко заявлял, что карантинные меры из-за пандемии коронавируса могут пересмотреть с учетом ситуации после смягчения 10 и 15 июня.
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