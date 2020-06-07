Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Футбольные фанаты избили полицейских из-за коронавируса

Футбольные фанаты избили полицейских из-за коронавируса

Футбольные фанаты избили полицейских из-за коронавирусаФото: YARA NARDI / Reuters

Сторонники крайне правых партий и футбольные фанаты вышли на улицы Рима для того, чтобы выразить несогласие с политикой правительства Италии в области борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Би-би-си».

Протестующие призвали правительство уйти в отставку, так как, по их мнению, действия властей привели к развалу экономики и массовой безработице.

После драки между участниками протестов сотни разгоряченных демонстрантов начали избивать полицейских. Они забрасывали сотрудников органов бутылками, камнями и дымовыми бомбами. В ответ полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ.

Недавно Италия приступила к последнему этапу смягчения карантинных мер. Власти открыли международные границы страны, а также разрешили передвижение между ее регионами.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об окончании критического момента в ситуации с пандемией коронавируса в стране. По словам итальянского лидера, тенденция к снижению числа заражений видна во всех регионах — от Ломбардии до Сицилии.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти
Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти
Менеджер Бари Алибасова сообщил о его исчезновении
Менеджер Бари Алибасова сообщил о его исчезновении
В Мексике за сутки выявили 3593 новых случая COVID-19
В Мексике за сутки выявили 3593 новых случая COVID-19
Глава МВД потребовал обеспечить безопасность на голосовании по поправкам
Глава МВД потребовал обеспечить безопасность на голосовании по
Футбольные фанаты избили полицейских из-за коронавируса
Футбольные фанаты избили полицейских из-за коронавируса
Названа новая привычка россиян эпохи постпандемии
Названа новая привычка россиян эпохи постпандемии
Ученые: Как Россия может выйти из нефтяного кризиса
Ученые: Как Россия может выйти из нефтяного кризиса
Польский регулятор набросил цену на транзит российского газа
Польский регулятор набросил цену на транзит российского газа
Елизавета Боярская показала, какой подарок Максим Матвеев сделал своими руками для их младшего сына
Елизавета Боярская показала, какой подарок Максим Матвеев сделал
Найдена единственная востребованная услуга в апреле
Найдена единственная востребованная услуга в апреле
Эксперимент российских специалистов раскрыл природу железных метеоритов
Эксперимент российских специалистов раскрыл природу железных
Названы сроки возобновления работы Голливуда
Названы сроки возобновления работы Голливуда

Топ на сегодня

Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая волна COVID-19
Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда ходили Лопырева, Цейтлина, Бондарчук и другие в 2009 году
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда

Еще по теме

Италия объявила об окончании критического момента с коронавирусом
Власти Италии разрешили футбольным командам возобновить тренировки
В Зимбабве разогнали протестующих против жестокости правоохранителей
Италия закрыла Венецию и Милан из-за коронавируса