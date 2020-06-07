"Газпром" потратит рекордные 100 миллиардов на трубы большого диаметра

Вадим Карасев

Компания "Газпром Инвест" намерена в 2020-2022 годах произвести рекордную закупку труб большого диаметра на сумму в 100 млрд рублей. Заказ размещен одним лотом на сайте госзакупок.



Поставки будут осуществляться на базы в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово. Итоги закупки должны быть подведены уже 16 июня, но при необходимости сроки контракта могут сдвигаться. Предельная цена – 98,402 млрд, из них 33 млрд будут внесены авансом в течение 90 дней.

Как отмечает "Интерфакс", это первый такой заказ после перевода закупочного блока под контроль зампреда Олега Аксютина. Некоторое время нефтегазовый гигант закупал трубы лишь маленькими партиями – так, в 2019 году на это выделили "символические 5 млрд рублей", а с начала 2020-го менее миллиарда.

Ruposters писал, что "Газпром" рискует потерять 30-летний контракт с Китаем и свыше 1,5 трлн рублей – такую информацию дали СМИ, ссылаясь на внутренние документы компании.



